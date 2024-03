Bobingen

vor 34 Min.

Fehlen in Bobingen die Visionen?

War das "Wohnen am Brunnenplatz" in der Bobinger Siedlung bis auf Weiteres das letzte städtische Bauprojekt?

Plus In Bobingen wurde der Haushalt 2024 verabschiedet. Die Neuverschuldung wird steigen. Für neue Projekte scheint Geld zu fehlen. Bleibt die Stadt handlungsfähig?

Von Elmar Knöchel

Nach einem Sitzungsmarathon in den vergangenen Wochen wurde in der jüngsten Stadtratssitzung der Haushalt 2024 verabschiedet. Während der Verwaltungshaushalt am Ende mit einer schwarzen Null abgeschlossen werden konnte, wird die Neuverschuldung Bobingens in diesem Jahr wohl um mehr als sechs Millionen Euro ansteigen. Auch die Stadtwerke melden einen Kreditbedarf von über drei Millionen Euro an. "Wir nehmen mehr Schulden auf, als wir tilgen", merkte Kämmerer Stefan Thiele an.

Herwig Leiter ( CSU) zeigte sich zufrieden, dass es gelungen sei, in schwierigen Zeiten einen tragfähigen Haushalt aufzustellen. Besonders wichtig sei seiner Fraktion, dass auch in Zukunft die Vereinsförderung aufrechterhalten werden könne. Im Mittelpunkt stünden aber die Familien. Deshalb seien die Ausgaben von mehr als sechs Millionen Euro für den Neubau der evangelischen Kita an der Wertachstraße und die rund acht Millionen Euro für die Kita "Wasserschloss" ein wichtiges Zeichen.

