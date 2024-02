Mann stirbt bei Feuer in Bobingen: Nun steht die Brandursache fest

Anfang Februar kam ein 65-jähriger Mann bei einem Feuer in Bobingen ums Leben. Mittlerweile ist klar, wodurch der Brand ausgelöst wurde.

Bei einem Zimmerbrand ist Anfang Februar ein Mann in Bobingen gestorben. Jetzt hat die Polizei eine Ursache ermittelt, die vermutlich das Unglück ausgelöst hat.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand ging der Brand von einem technischen Gerät aus. Der 65-Jährige kam dabei ums Leben. Die Feuerwehr entdeckte den leblosen Mann in einem Zimmer der Erdgeschosswohnung des Zweifamilienhauses im Bobinger Süden.

Feuerwehrmitglied entdeckt den Brand in Bobingen

Entdeckt wurde das Feuer von einem Nachbarn, der selbst bei der Feuerwehr Mitglied ist. Er alarmierte die Kollegen, die mit mehreren Löschfahrzeugen und rund 30 Einsatzkräften ausrückten. Ein 94-jähriger Mann, der ebenfalls in dem Haus lebte, wurde leicht verletzt. Der materielle Schaden in der Erdgeschosswohnung liegt nach ersten Schätzungen zwischen 5000 und 10.000 Euro.

Tödliches Feuer in Bobingen: Wie Brandermittler arbeiten

Die heiße Spur nach einem Brand zu finden, ist Aufgabe von Experten der Kriminalpolizei. Vor Ort versuchen sie hauptsächlich das Brandbild in den unterschiedlichen Bereichen zu interpretieren. Sie versuchen herauszufinden, wo der Brand ausgebrochen ist. Dafür werden spezifische Spuren wie Rußablagerungen, Rußabbrand, Brandnarben an hölzernen Bauteilen, Putzabplatzungen, Metallverfärbungen oder Spuren an elektrischen Leitungen untersucht. Die Arbeit beginnt allerdings schon früher.

Feuerwehrmitglieder im Einsatz können wichtige Hinweise zur Brandentstehung im Raum und zur Branddynamik geben. Wenn die Löscharbeiten beendet sind, werden die Helfer der Feuerwehr befragt. Sie werden oft auch gebeten, Bilder der Brandstelle zu machen. Bei der Auswertung der Spuren sind die Brandermittler oft auch auf Hilfe von Experten angewiesen, die Spuren bis ins Kleinste auswerten können.

Oft werden Gutachter des Landeskriminalamts oder - falls für den Einzelfall spezielle Erkenntnisse notwendig sind - auch unabhängige Gutachter herangezogen. Der Brandermittler führt die gewonnenen Erkenntnisse aus seiner Brandortuntersuchung, den Zeugenaussagen und Gutachten zusammen. Anhand dieser Tatsachen schließt er Möglichkeiten der Brandentstehung aus und kommt im besten Fall auf eine einzige Ursache.

Vor einem Jahr löste eine Zigarettenkippe ein Unglück in Bobingen aus

Im tragischen Fall eines 63-Jährigen, der vor etwas mehr als einem Jahr in Bobingen bei einem Brand gestorben ist, kamen die Brandermittler zu einem klaren Ergebnis: Eine Zigarettenkippe hatte den Brand ausgelöst. Laut Polizeiangaben hatte der 63-Jährige keinen Rauchmelder in seinem Anwesen. Nachbarn hatten Alarm geschlagen, als sie Rauch aufsteigen sahen. Vermutlich war der Brand in dem Haus, in dem sich reichlich brennbares Material befunden hatte, schon früher ausgebrochen. Die Feuerwehr Bobingen öffnete die Haustür und entdeckte den Mann.