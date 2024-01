Rot-Kreuz-Bereitschaft stellt sich für die Zukunft neu auf 

Bereitschaftsleiter Sebastian Delker übergibt sein Amt an Benedikt Helbig. Mitglieder wünschen sich neuen Schwung.

Beim Roten Kreuz Bobingen gibt es Verädnerungen: Bei der jüngsten Versammlung stellte der bisherige Bereitschaftsleiter Dr. Sebastian Delker sein Amt zur Verfügung - mit den besten Absichten für die Zukunft der Bereitschaft, wie er betonte. „Wir hatten wie viele Vereine nach Corona Mühe, unsere Mitglieder wieder zu aktivieren“, erklärte Delker. Auch die Rot-Kreuz-Bereitschaft sei Opfer der Post-Covid-Lethargie geworden. Um die Zukunft zu sichern, habe man im vergangenen Jahr ein offenes Gespräch mit den Mitgliedern gesucht. Und so seien wichtige Entscheidungen getroffen worden.

Er selbst werde zwar dem Roten Kreuz weiter mit seiner Energie zur Verfügung stehen. Er habe aber gemerkt, dass seine Zeit nicht mehr für eine Führungsposition ausreiche. „In den letzten Jahren dachten wir, es sei eine gute Idee, die leitenden Aufgaben auf wenige Schultern zu verteilen, um den Termindruck möglichst gering zu halten. Das erweist sich nun als Nachteil“, gab Delker zu.

Bewährte Strukturen

Um sich zukunftsfähig aufzustellen, werde man deshalb unter der Leitung von Benedikt Helbig als neuem Bereitschaftsleiter und Lisa Nowak als Stellvertretung wieder bewährte Strukturen einführen. So habe man bereits ein neues Leitungsteam installiert, bei dem sich die Aufgaben auf viele Schultern verteilen. Vier Punkte markierten den neuen Ansatz: Wiedereinführung des Leitungsteams, Aufgaben Um- und Neuverteilung, gezielte Aus- und Fortbildung der Mitglieder und ein attraktiver Veranstaltungskalender sollen für neuen Schwung und Motivation sorgen. Denn die Bereitschaft hat nicht nur damit zu kämpfen, auch der eigene Rettungswagen ist derzeit nicht mehr einsatzfähig. „Und die Chancen, dass wir ihn wieder hinbekommen, stehen schlecht“, so Delker. Man müsse sich also nach einem neuen Wagen umsehen und die seien derzeit schwer zu bekommen. „Es sind kaum Ersatzfahrzeuge auf dem Markt.“

Fachkräfte und Fahrzeuge fehlen

Thomas Haugg, Kreisgeschäftsführer, fand deutlich Worte für die Probleme, die bezeichnend sind für die Arbeit im Ehrenamt. „Wir müssen viel auffangen, gerade im Rettungsdienst und bei Sanitätswachen. Die Chance liegt hier nur im Nachwuchs.“ Mit dem Kindergarten, der unter Rot-Kreuz-Trägerschaft gerade neben dem Rot-Kreuz-Heim Bobingen entsteht, sehe man hier neue Möglichkeiten für die Zukunft. „Vielleicht wird ja aus diesem Gelände sogar mal ein Rot-Kreuz-Platz“, so Haugg, dem der Fachkräftemangel aller Orten große Sorgen bereitet.

Bürgermeister Klaus Förster freute sich über die neuen Ideen für das Rote Kreuz Bobingen. „Ich hoffe, dass es viel motivierten Nachwuchs gibt, der sich gerne für andere einsetzt“, sagte er mit Blick auf die sehr aktive Nachwuchsarbeit im Jugendrotkreuz Bobingen und Wehringen. Die Einsatzzahlen der Rot-Kreuz-Bereitschaft können sich dennoch sehen lassen: So wurden ehrenamtlich beispielsweise beim Einsatzleiter Rettungsdienst 2977 Stunden und im Kriseninterventionsdienst 399 Stunden erbracht. Auch 13 Sanitätswachdienste leistete die Bereitschaft ab.

Einige Mitglieder wurden für ihre langjährige Treue zum Roten Kreuz ausgezeichnet: