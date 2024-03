Unachtsamkeit führt zu Unfall in Bobingen

Ein Golf-Fahrer nimmt einem Skoda-Fahrer an der Kreuzung Winterstraße/Straßberger Straße die Vorfahrt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Ein 83-jähriger Autofahrer hat nach Angaben der Polizei am Freitag einen Unfall in Bobingen verursacht. Der Mann fuhr mit seinem Golf von der Winterstraße kommend nach links in die Straßberger Straße. Dabei übersah er offenbar den Skoda eines vorfahrtsberechtigten Fahrers, der zur gleichen Zeit von der Straßberger Straße nach links in die Winterstraße einbiegen wollte. In der Mitte der Einmündung kam es zum Zusammenstoß beider Wagen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3500 Euro. (AZ)