Unbekannter fährt parkendes Auto an und dann einfach weiter

Nach einem Parkrempler ist ein Autofahrer weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei Bobingen bittet um Hinweise.

Einfach vom Unfallort entfernt hat sich ein Unbekannter oder eine Unbekannte in Bobingen. Zwischen 1.30 Uhr in der Nacht auf Samstag und 15 Uhr am Samstagnachmittag parkte der Audi des 32-jährigen Geschädigten am rechten Fahrbahnrand der Milchgasse. Ein unbekanntes Auto touchierte laut Polizei den linken Außenspiegel des parkenden Wagens und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Audi des Geschädigten entstand ein Sachschaden von geschätzten 200 Euro. Die Polizei Bobingen bittet unter der Telefonnummer 08234/9606-0 um Zeugenhinweise. (AZ)