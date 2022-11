Zwei geparkte Auto angefahren

In Bobingen und Wehringen sind geparkte Autos angefahren worden.

Gleich zwei geparkte Auto sind am Montag von Unbekannten angefahren worden. Ein Wagen stand zwischen 7 und 11.30 Uhr auf dem Parkplatz an der Waldstraße in Wehringen. Die hintere Stoßstange des Audis wurde beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Zeugin hat den Unfall beobachtet

Ein anderes Auto, ein roter Fiat, ist gegen 9 Uhr in der Poststraße auf Höhe der Hausnummer 40 in Bobingen angefahren und am linken Seitenspiegel beschädigt worden. Der Schaden beträgt etwa 700 Euro. Eine Zeugin hat den Unfall beobachtet, demnach handelt es sich um einen weißen Wagen. Das Kennzeichen ist allerdings unbekannt, ebenso konnte sie den Fahrer nicht beschreiben.

Die Polizei Bobingen bittet in beiden Fällen um Hinweise unter Telefon 08234/96060. (AZ)