Zwei Autofahrer verletzten sich bei einem Unfall in Bobingen

Zwei Autofahrer haben sich bei einem Unfall in Bobingen leichte Verletzungen zugezogen. An den Autos entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Beim Zusammenstoß zweier Autos haben sich am Dienstagnachmittag die beiden Fahrer leichte Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtet, passierte der Unfall gegen 16.40 Uhr an der Kreuzung Königsbrunner Straße/Gutenbergstraße in Bobingen. Ein Autofahrer übersah beim Einbiegen in die Königsbrunner Straße den Wagen auf der Vorfahrtstraße.

Die Wagen mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro. (AZ)