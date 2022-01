EHC Königsbrunn: Derby zum Endspurt

Plus Am Wochenende hat der EHC Königsbrunn seine beiden letzten Spiele der Vorrunde auf dem Programm. Zum Abschluss gibt es ein Derby.

Die „Sharks“ des ESC Kempten sind am Freitag ab 20 Uhr zu Gast in der Eisarena Königsbrunn. Sonntags geht die Reise dann nach Buchloe zum Derby gegen die „Pirates“, Spielbeginn ist ab 18 Uhr.