Kantersieg für den EHC Königsbrunn

Plus Mit 6:0 gewinnt der EHC Königsbrunn sein Heimspiel gegen den EC Pfaffenhofen. In einer Partie auf mäßigen Bayernliga-Niveau erkämpft man sich einen Arbeitssieg.

Der EHC siegte nach kleineren Anlaufschwierigkeiten hochverdient mit 6:0 gegen dezimierte Gäste aus Pfaffenhofen und holte sich drei Punkte, die aber keinen Einfluss mehr auf den Rest der Saison haben. Noch stehen drei Partien auf dem Programm, bevor offiziell der Kampf um den Abstieg ansteht.