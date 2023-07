Gas tritt aus: Großeinsatz der Feuerwehr bei Müller-Milch

Alarm bei Müller-Milch: Fast 100 Rettungskräfte mit über 20 Fahrzeugen rückten in den Fischacher Ortsteil Aretsried aus. Grund war ein gefährliches Gas.

Ein explosives und hochentzündliches Gas war am Vormittag in einem Bürogebäude von Müller-Milch in Fischach ausgetreten. Das löste einen Großeinsatz aus.

Feuerwehren aus Aretsried, Fischach, Neusäß und Dinkelscherben sowie die Augsburger Berufsfeuerwehr rückten aus. Auch die Unterstützungsgruppe örtlicher Einsatzleiter war am Vormittag vor Ort. Insgesamt waren über 80 Rettungskräfte samt Polizei und Rettungsdiensten im Einsatz. Allein die Feuerwehren kamen mit 21 Fahrzeugen. Vier Mitarbeiter von Müller-Milch wurden vom Notarzt untersucht. Sie konnten nach dem Zwischenfall wieder ihre Arbeit aufnehmen.

Großeinsatz bei Müller-Milch: Grund ist eine gefährliche Gas-Mischung

Nach ersten Erkenntnissen war das Kältemittel Difluormethan im Server-Raum eines Bürogebäudes ausgetreten. Dabei handelt es sich um hochentzündliches Gas, das mit Luft explosionsfähige Gemische bildet. Die Feuerwehr saugte das Gas mit einem Be- und Entlüftungsgerät ab und versuchte es mit Wasserdampf zu entschärfen. Laut Kreisbrandrat Friedhelm Bechtel war nur eine geringe Menge ausgetreten. (mit mcz)