Souveräner Heimsieg für Bobingen

Mit 3:0 schlägt der TSV Bobingen den TV Bad Grönenbach. Dabei fällt das Ergebnis um mindestens zwei Tore zu niedrig aus. Allerdings könnte der Sieg für Bobingen teuer erkauft sein.

Hochverdient, aber an der Anzahl der Chancen gemessen um mindestens zwei Tore zu niedrig. So könnte man das Heimspiel des TSV Bobingen gegen Schlusslicht Bad Grönenbach zusammenfassen.

Der Gastgeber zeigte sich von Beginn an in guter Spiellaune. Gegen völlig überforderte und erschreckend schwache Gäste gab es bereits in den ersten Minuten mehrere Aktionen für die Bobinger Bübles im Strafraum der Allgäuer. Wobei die Chancen, die sich daraus ergaben, noch nicht zwingend genug waren. Aber die Feldüberlegenheit der Spieler um Spielertrainer Christopher Detke war erdrückend. Somit war ein Treffer der Bobinger nur eine Frage der Zeit. Trotzdem dauerte es bis zur 28. Spielminute, ehe die Kugel im Grönenbacher Netz zappelte. Die Abwehr der Allgäuer brachte einen Ball nicht aus der Gefahrenzone. Nacheinander durften sich Maximilian Krist und Berkay Akgün an Torschüssen versuchen. Schließlich war es der gut aufgelegte Nicolai Petereit, der den Ball zum Schluss mit Wucht ins Tor beförderte. Für den Gast aus dem schwäbischen Süden war das 1:0 zur Pause mehr als schmeichelhaft.

Auch in der zweiten Hälfte zeigte sich das gleiche Bild. Bobingen drückte hoch überlegen auf den zweiten Treffer, während sich in der Deckung des Tabellenletzten nach rund 70 Spielminuten schon erste Auflösungserscheinungen zeigten. In der 65. Spielminute belohnte sich dann Berkay Akgün für seinen unermüdlichen Einsatz und erzielte das längst überfällige 2:0. Doch er blieb hungrig. Er war, neben Nicolai Petereit, einer der auffälligsten Spieler dieser Begegnung. Und so war es nur folgerichtig, dass er - in krankheitsbedingter Abwesenheit des Bobinger Goalgetters Florian Gebert - seinen zweiten Treffer an diesem Tag erzielte. (82.). Einige Latten- und Pfostentreffer der Bobinger unterstrichen, dass Bad Grönenbach mit diesem 3:0 am Ende gut bedient war.

Doch der Sieg könnte für den TSV Bobingen noch teuer werden. Denn die Verletztenliste hat sich wohl verlängert. Bereits in der zwölften Spielminute musste der in den letzten Wochen so verlässlich agierende Matteo Ligorati mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden. Nur wenig später, in der 21. Minute, erwischte es den, in der Abwehr nahezu unverzichtbaren, Manuel Britsch, ebenfalls am Knie. Der Einsatz beider Spieler beim zweiten Spiel an diesem Doppelspieltag kommenden Montag in Thalhofen ist fraglich. Allerdings machten die Einwechselspieler durchaus einen guten Job. Cemal Mutlu, der für Ligorati gekommen war, gab mit seiner Erfahrung und Übersicht dem Bobinger Spiel Stabilität. Und auch der für Manuel Britsch ins Spiel gekommene Manuel Hampp konnte immer wieder auf sich aufmerksam machen.

Nach diesem Pflichtsieg gegen Schlusslicht Bad Grönenbach hat der TSV Bobingen am Ostermontag einen wesentlich schwereren Gegner vor der Brust. Um 15 Uhr trifft der TSV dann auf den derzeit Tabellenfünften, den FC Thalhofen. Allerdings sind die Allgäuer so etwas wie der Lieblingsgegner der Bobinger. In sieben bisherigen Begegnungen ging jedes Mal der TSV Bobingen als Sieger vom Platz. Das Heimspiel in der Hinrunde wurde mit 3:0 gewonnen.

TSV Bobingen: Laurin Sommer (Tor), Berkay Akgün (80. Manuel Hampp), Christopher Detke, Sandro Burghard, Elias Ruf, Christian Frickinger, Nicolai Petereit (73. Emre Cevik), Matteo Ligorati (12. Cemal Mutlu), Maximilian Krist, Manuel Britsch (21. Manuel Hampp), Arian Zabeli