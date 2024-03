SpVgg Langerringen greift nach dem Rettungsseil     

Mit dem Heimspiel gegen den FC Oberstdorf beginnt die Mission Klassenerhalt in der Bezirksliga. Joschua Hieber ist wieder dabei.

Noch ist für den Aufsteiger und Tabellenletzten SpVgg Langerringen das Ziel Klassenerhalt in der Bezirksliga nicht verloren. In der Schlussphase der Herbstrunde gab es einen Aufwärtstrend und der Rückstand zum Vorletzten FC Heimertingen konnte auf einen Punkt verkürzt werden. Weil die beiden letzten Spiele der Langerringer vor der Winterpause ausfielen, können sie die Heimertinger bei einem Nachholspiel mehr als diese sogar überholen. Der Relegationsplatz 14, den der spielgleiche TSV Haunstetten einnimmt, ist vier Punkte entfernt. Zumindest die Relegation ist also noch in Reichweite.

Um die Hoffnung am Leben zu halten, wäre ein Heimsieg als Initialzündung zum Start der Frühjahrsrunde extrem wichtig. Der Gegner FC Oberstdorf ist aber nicht von Pappe. Die Oberallgäuer aus dem höchsten Dorf der Liga stehen in ihrer dritten Bezirksligasaison auf dem ziemlich gesicherten neunten Tabellenplatz. Mit 23 Punkten haben sie mehr als doppelt so viele wie die Langerringer. An das Hinspiel im August haben diese auch keine guten Erinnerungen. Dreimal versenkte der Oberstdorfer Stürmer Jakob Hasselberger den Ball im Kasten der SpVgg und nach einem Elfmetertor von Marco Bonauer stand die 0:4-Niederlage fest.

Dieses Ergebnis will der Langerringer Spielertrainer René Hauck nun revidieren. Das Lazarett der langzeitverletzten Stammspieler hat sich nur wenig gelichtet. Erfreulich ist die Rückkehr des Abwehrchefs Joschua Hieber. Mit ihm und dem auch wieder als Spieler voll einsatzfähigen René Hauck dürfte die Abwehr an Stabilität gewinnen. Zudem haben sich einige aus der zweiten Reihe inzwischen als Stammspieler bewährt. Auch Michael Keppeler ist wieder fit, hat aber noch Trainingsrückstand. Beim Torjäger Bastian Renner und dem Abwehrspieler Stefan Arndt ist ein Comeback aber noch nicht in Sicht. Der einzige Winterneuzugang Raphael Goßner vom SV Hurlach fällt am Sonntag wegen kurzfristiger Verletzung ebenso aus wie Simon Sedlmeir.

Hauck ist mit der Trainingsleistung seines Teams in der Vorbereitungsphase sehr zufrieden. Von den sieben Vorbereitungsspielen wurden drei gewonnen und drei verloren. Gegen den TSV Zusmarshausen gab es ein Unentschieden. Als Co-Trainer steht nun auch Sebastian Korner neben Christian Reiss an der Seite, um den Spielertrainer zu unterstützen. Mit allen drei Trainern wurde die Zusammenarbeit auch in der kommenden Saison ligaunabhängig verlängert.

Der FC Oberstdorf holte sich im Winter mit Noah Hauptmann und Niklas Rohner zwei Spieler aus der zweiten Mannschaft des 1. FC Sonthofen, die in der Kreisklasse Allgäu spielt. In ihrem letzten Testspiel besiegten die Oberstdorfer die Sportfreunde Schwendi aus der Bezirksliga Riß mit 3:1. Das Spiel findet am Sonntag um 14 Uhr in der Langerringer Sportanlage statt. Schiedsrichter ist Philipp Leitenstern vom FC Zell-Bruck.