Erfolgreiche Aufsteiger und traurige Absteiger

Während die Aufsteiger in den Ligen recht gut unterwegs sind, haben fast alle Absteiger ziemlich zu kämpfen – manchen droht sogar der Durchmarsch nach unten.



Meist souverän behaupteten am vergangenen Spieltag die Tabellenführer der Kreisklasse sowie in der A- und B-Klasse ihre Spitzenposition. Auch die Aufsteiger hüpfen gerade fröhlich und siegreich über den Platz. Dagegen muss man sich am anderen Ende nach fast der Hälfte der Saison dann doch mal Sorgen um einige Vereine machen. Gerade die Absteiger und auch etablierte Teams tun sich in diesem Jahr sehr schwer. Der Ex-Kölner Dirk Lottner würde dazu sagen: „Wir werden alles tun, um den Klassenerhalt zu vermeiden“.

Kreisklasse Augsburg Süd: Schwabegg bleibt weiter das Maß aller Dinge in der Kreisklasse. Auch Margertshausen konnte beim 0:4 keine große Gefahr entwickeln und die Missenhardt-Jungs in Verlegenheit bringen. Garant der Schwabegger Klasse ist die Abwehr, die in den elf Spielen gerade einmal sechs Treffer zuließ und sechsmal zu null spielte. Nun empfängt der VfL Kaufering bereits am Samstag die Lila-Weißen. In der vergangenen Saison gab es jeweils einen Auswärtssieg – die Tendenz dürfte auch hier wieder dafür sprechen.

Auch der Tabellenzweite Walkertshofen muss bereits am Samstag beim vierten TSV Bobingen ran. Mit einem Sieg könnte die Bobinger Reserve nach Punkten wieder gleichziehen, genauso wie der TSV Haunstetten, der selbst mit einem Sieg in Hurlach wieder oben angreifen kann. Walkertshofen muss sich zurzeit die Siege mehr erarbeiten als erspielen, hat sich aber nach einem kleinen Tief wieder erholt. Haunstetten hatte ebenfalls zu Beginn Probleme, steht nun aber wieder da, wo man sie auch erwartet hat. Haunstetten tritt am Sonntag bei der Wundertüte Hurlach an, wo sich schon so mancher Favorit die Zähne ausgebissen hat, aber auch schon die ein oder andere unerwartete Niederlage aufleuchtete.

Erfreulich sind derzeit die Leistungen der Aufsteiger. Neben Bobingen sind auch die beiden anderen Newcomer aus Großaitingen und Bergheim gut im Rennen. Obwohl Großaitingen einige schwere Verletzungsausfälle zu verzeichnen hat, spielen sie ihre Partien konzentriert und auch mit einem Schuss Glück erfolgreich nach Hause. Ebenso macht Bergheim einen guten Job und gewann vielleicht etwas überraschend, aber nicht unverdient gegen Hurlach und Inningen. Großaitingen darf sich nun in Inningen messen, während Bergheim nach Margertshausen fährt.

Und so kommen wir zu den Sorgenkindern. Der FSV Wehringen wird voraussichtlich mit Untermeitingen und Schlusslicht Göggingen den Absteiger in dieser Saison ausspielen. Sowohl Wehringen als auch Untermeitingen hatten schon letzte Saison schwer zu kratzen und einige Abgänge zu verzeichnen. Dass der Absteiger aus Göggingen eine so gruselige Hinrunde spielt, hatten wohl die wenigsten Fußballfans erwartet. Nun kommt es zu einem sogenannten Sechs-Punkte-Spiel zwischen Wehringen und Göggingen im Tabellenkeller. Gewinnt der FSV, können sie nach unten hin mal ganz kräftig durchatmen, gewinnt Göggingen sein erstes Spiel, dann zieht es die Elf von Yasin Demir schwer in den Abstiegsstrudel. Dazwischen hängt auch noch der SV Untermeitingen, der an diesem Spieltag spielfrei ist.

A-Klasse Augsburg Süd: Was für ein tolles Spiel war das denn? Lagerlechfeld und Langerringen boten sich über 90 Minuten einen richtig heißen Tanz mit Kampf, Spiel und Leidenschaft. Lagerlechfeld war dabei am Ende nicht unbedingt die bessere, aber die glücklichere und effektivere Mannschaft, weil es seine Chancen besser verwertete. Langerringen bot ebenfalls - und trotz zahlreicher verletzungsbedingter Ausfälle - ein gutes Spiel und sollte sich mit der Niederlage auch gar nicht lange aufhalten. In Klosterlechfeld sollten sie mit einer ähnlichen Leistung wieder einen Dreier einfahren. Lagerlechfeld darf zum FC Königsbrunn, der hier und da schon seine Krallen ausgefahren hat. Trotzdem ist das Team von Christoph Lindner natürlich Favorit.

Der TSV Königsbrunn bestritt innerhalb von drei Tagen gleich zwei Spiele erfolgreich. Zunächst schickte man Inningen mit 6:1 nach Hause und danach Schwabmünchen mit 2:1. So reist man mit stolzer Brust nach Gessertshausen, das in Klosterlechfeld das Nachsehen hatten. Kloster-Goalgetter Manfred Holzer traf dabei nach vier torlosen Spielen zum entscheidenden 4:2. So eine Art Stadtderby gibt es zwischen den beiden Aufsteigern Schwabmünchen und Schwabegg. In der Vorsaison gelangen Schwabegg zwei Siege. Im Keller dürfte der SV Reinhartshausen dann doch favorisiert bei Schlusslicht Inningen antreten. Mickhausen muss schon alles aufbieten, um gegen Türkgücü Zählbares zu erreichen. Das Sorgenduell findet schließlich in Fischach statt, wo sich der Absteiger sehr schwertut. Vielleicht gelingt gegen den ebenfalls schwächelnden SSV Bobingen der Befreiungsschlag. Die Staudenelf wartet nämlich seit dem ersten Spieltag auf den zweiten Sieg. Aber auch der SSV hat nichts zu verschenken und würde sich über einen Dreier in den Stauden bestimmt nicht wehren.

A-Klasse Allgäu 2: Im Allgäu ist die Vorrunde bereits abgeschlossen und Mittelneufnach hat sich doch überraschend die Herbstkrone geholt. In Pfaffenhausen siegte die Elf von Dominic Böck nach einer guten zweiten Halbzeit mit 3:1. Matchwinner war Christoph Kugelmann mit einem Doppelpack in der Schlussviertelstunde. In die Rückrunde startet der TSV nun wieder gegen Dirlewang, das Breitenbrunn deutlich mit 13:1 abservierte. Somit hat Dirlewang die beste Offensive der Hinrunde. Mittelneufnach hat gegen die Gäste noch eine Rechnung offen: Das Hinspiel verloren sie mit 0:2.

B-Klasse Augsburg: Elf Spiele – elf Siege - der PSV Augsburg war auch beim 5:3 vom VfL Kaufering nicht zu stoppen. Dabei stand es in der spannenden Partie bis zur 81. Minute sogar noch 3:3. Die SG Langenneufnach/Walkertshofen hatte beim 2:2 in Lagerlechfeld am Ende mit dem Ausgleich noch Glück. Türk Bobingen fertige die Kollegen aus Straßberg humorlos mit 5:0 ab und klettert damit auf Rang drei. Am kommenden Spieltag darf sich nun die SG Obermeitingen am PSV versuchen, während für die SG Stauden in Klosterlechfeld und für Türk Bobingen in Gessertshausen eher leichtere Aufgaben anstehen. Straßberg empfängt den ASV Hiltenfingen und Lagerlechfeld fährt ein Stück die B17 nach Kaufering hinauf. Komplettiert wird der Spieltag mit den Kellerduellen der SG Fischach/Margertshausen gegen Bergheim und Kleinaitingen gegen Großaitingen.