FCA-Profi Irvin Cardona besucht den Fanclub Stauden

Der sympathische FCA-Profi Irvin Cardona war in Mittelneufnach zu Gast und beantwortete viele Fragen.

Der FCA-Fanclub Stauden war am Samstag beim 1:1 gegen Schalke auf der Tribüne und feuerte seine Farben bis zur letzten Sekunde an. Einen Tag später bekamen die Fans Besuch von einem Winterneuzugang des FC Augsburg: Im Rahmen des FCA-Fanprogramms "Heimspieltag" besuchte Irvin Cardona den Fanclub Stauden in Mittelneufnach.

Tobias Kellermann interviewte den sympathischen Spieler, und auch das Publikum durfte Cardona Fragen stellen. So interessierte die vielen jungen Fans zum Beispiel, wann er zum Fußballspielen angefangen hat oder was er gerne trinkt. Cardona antwortete diplomatisch lächelnd "Wasser", obwohl er schon gern auch an einer Cola nippt. Hier hakte ein Besucher gleich noch auf Englisch ein: "Do you know Kirsch-Goiß?", was Cardona unter dem Lachen der Anwesenden verneinte, er es aber vielleicht gern beim nächsten Besuch probieren könnte.

Wie er sich fühlte, als er sein erstes Tor gegen Bayern München schoss, wollte man unter anderem wissen. Es hat ihn zwar sehr gefreut, aber ein Sieg wäre ihm schon lieber gewesen. Weiter erfuhren die Gäste, dass Edson Cavani sein Vorbild ist und Pep Guardiola vielleicht der beste Trainer. Cardona spielte bereits im Jugendnationalteam Frankreichs, jedoch sei es derzeit sehr schwer, in den Kader des französischen A-Teams zu kommen. Irvin Cardona könnte aber auch für das Nationalteam Maltas auflaufen, da er diese Staatsbürgerschaft ebenfalls besitzt.

Anschließend unterschrieb Cardona massenhaft Autogrammkarten sowie Fanartikel und stand für zahlreiche Fotos mit den Fans gerne zur Verfügung. Zum Abschluss durfte sich der FCA-Star noch auf der Stockschützenbahn des TSV Mittelneufnach probieren, was im sichtlich viel Spaß bereitete.

Zur Person Irvin Cardona

Geboren: 8.8.1997

Nation: Frankreich/Malta

Größe: 185 cm, 77 kg

Position: Angriff

Bisherige Stationen

US Le Pontet (Jugend)

AS Monaco

Cercle Brügge

Stade Brest

seit Januar 2023 FC Augsburg

Nationalmannschaft:

Frankreich U18 und U20