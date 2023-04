Doppelter Osterspieltag in der Kreisliga

Gleich zweimal müssen die Kreisligisten an Ostern ran. Langerringen und Lagerlechfeld wollen dabei ihre Führung ausbauen.

Das Osterwochenende bringt einen Doppelspieltag in der Fußball-Kreisliga. Am Donnerstagabend ab 18.15 Uhr und am Ostermontag um 15 Uhr werden die kompletten Spieltage Nummer 22 und 23 ausgetragen.

Der souveräne Tabellenführer SpVgg Langerringen will seinen Vierpunktevorsprung verteidigen und keine Punkte liegen lassen. Dazu wäre am Donnerstag ein Auswärtssieg bei der U23 des TSV Schwaben Augsburg erforderlich. Die Favoritenrolle ist klar, denn es spielt der Erste gegen den Letzten der Tabelle. Denn hinter den Schwaben steht nur die bereits abgemeldete zweite Mannschaft des TSV Schwabmünchen. Aber es ist Vorsicht geboten, denn schon im Hinspiel erlebte das Langerringer Team eine böse Überraschung und verlor mit 2:6. Das war der erste Saisonsieg des Schwaben-Nachwuchses. Auch in den beiden Spielen nach der Winterpause zeigte das Team mit ihrem neuen Trainer Dimitri PeiI starke Leistungen. Auf den Heimsieg über den FC Königsbrunn folgte eine nur knappe Last-minute-Niederlage bei der SpVgg Lagerlechfeld. Die Langerringer müssen sich also auf einen Gegner einstellen, der unbedingt den letzten Platz verlassen will. Ähnlich wird es für das Team von Trainer Andreas Holzmann am Ostermontag werden, denn da kommt mit dem SSV Anhausen wieder eine Mannschaft, die gegen den Abstieg kämpft.

Letzte Chance für den FC Königsbrunn

Der Tabellenzweite SpVgg Lagerlechfeld muss am Donnerstag eben gegen diesen SSV Anhausen auswärts bestehen. Mit drei Siegen in Folge ist das Team von Spielertrainer Daniel Raffler makellos in die entscheidende Phase der Saison gestartet. Die Anhauser haben aber auch einen Heimsieg über Schwaben Augsburg und ein 2:2-Unentschieden beim FC Königsbrunn vorzuweisen und sie sind auf ihrem speziellen Platz besonders heimstark. Am Ostermontag kommt es dann zur möglichen Vorentscheidung um Platz zwei, wenn der Tabellendritte FC Königsbrunn in Lagerlechfeld aufkreuzt. Mit einem Heimsieg könnten die Lechfelder ihren Vorsprung vor dem Lokalrivalen auf sieben Punkte ausbauen. Andererseits ist es für Königsbrunner die wohl letzte Chance, noch einmal im Rennen um die beiden Spitzenplätze mitzumischen. Und das Team von Trainer Christian Jaut kann ausgeruht in diese Spitzenpartie gehen, denn ihr Donnerstagsspiel gegen die SpVgg Westheim wurde auf den 27. April verlegt.

Viel erfolgreicher als der FC ist sein Königsbrunner Lokalrivale TSV in das Jahr gestartet. Mit dem Rückenwind aus dem Sieg über Langerringen vor der Winterpause wurden auch die beiden Auswärtsspiele in Neusäß und Göggingen gewonnen. Damit hat das Team von Spielertrainer Stefan Sailer und Co-Trainer Daniel Schreiber einen großen Sprung aus der Abstiegszone heraus auf den neunten Tabellenplatz gemacht. Diesen gilt es nun im Heimspiel am Donnerstag gegen die TG Viktoria Augsburg zu festigen. Der Gegner ist aber in diesem Jahr auch noch unbesiegt. Nach einem 1:1 in Westheim gab es einen Auswärtssieg in Ottmarshausen und einen Heimsieg gegen den Tabellenvierten TSV Zusmarshausen. Damit steht die Viktoria noch fünf Punkte und drei Plätze besser da als der TSV Königsbrunn. Am Ostermontag geht es für die Königsbrunner zum punktgleichen Tabellennachbarn SV Ottmarshausen. Auch das wird eine schwierige Partie gegen den heimstarken Neuling.

Der ASV Hiltenfingen hat an Ostern nur eine Gelegenheit, sich vom Relegationsplatz 13 zu verbessern. Und die ist am Donnerstag im Heimspiel gegen den TSV Neusäß. Dabei sollte die Mannschaft um Spielertrainer David Bulik ihren Heimkomplex überwinden, der sich zuletzt bei der schmerzlichen Heimniederlage gegen die SpVgg Lagerlechfeld wieder gezeigt hatte. Eine Woche vorher konnte der ASV auswärts beim FC Königsbrunn gewinnen und auch bei der 0:4-Niederlage in Langerringen war die Leistung besser, als es das Ergebnis aussagt. Im Hinspiel gab es unter Flutlicht im Neusässer Lohwaldstadion eine 1:3-Niederlage, aber damals stand der Gegner noch ganz oben in der Tabelle. Inzwischen ist das Team von Spielertrainer Serkan Demharter auf den fünften Platz zurückgefallen, hat aber das Heimspiel gegen den FC Stätzling II wieder gewonnen. Zuvor gab es ein Unentschieden beim TSV Pfersee und die Auftakt-Heimniederlage mit 0:4 gegen den TSV Königsbrunn. Am Ostermontag haben die Hiltenfinger dann regulär spielfrei.

Die Spiele der Südvereine am Donnerstag:

ASV Hiltenfingen – TSV Neusäß

– TSV Königsbrunn – TG Viktoria Augsburg (beide 18.15 Uhr)

– TG Viktoria (beide 18.15 Uhr) TSV Schwaben Augsburg U 23 – SpVgg Langerringen

U 23 – SSV Anhausen – SpVgg Lagerlechfeld (beide 18.30 Uhr)

Am Ostermontag spielen: