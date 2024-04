Ein bitterer Nachmittag für den TSV

Schwabmünchen hält in Jetzendorf lange mit, verpasst es aber erneut, Tore zu machen

Trotz der Rückkehr einiger Stammkräfte verliert der TSV Schwabmünchen mit 4:0 in Jetzendorf. Dabei fiel die Niederlage am Ende zu hoch aus.

Schwabmünchen kam eigentlich richtig gut in die Partie. Der am vergangenen Wochenende schmerzlich vermisste Maik Uhde hatte gleich zweimal die Führung auf dem Fuß, doch einmal landete der Ball am Außennetz, beim zweiten Anlauf stand der Pfosten einem Treffer im Weg. Auch Simon Paulus scheiterte aus aussichtsreicher Position.

Der fahrlässige Umgang mit den Torchancen sollte sich direkt vor der Pause rächen. Im Spielaufbau leisteten sich die Schwabmünchner einen schlampigen Rückpass auf Torhüter Tobias Böhm, der von einem Jetzendorfer massiv angegangen wurde und den Ball verlor. „Da kann man auch ein Foul pfeifen“, so Trainer Luckmann abdallah nach der Partie. Aber Schiedsrichter Spateneder lies die Attacke am Torhüter durchgehen und Jetzendorf ging in Führung. „Ich hatte das Gefühl, dass bald das 1:0 für uns fällt, dann sowas“, haderte Schwabmünchens Trainer im Nachgang.

Nach dem Seitenwechsel wollten die Schwabmünchner geduldig weitermachen. Doch da hatte der Gegner was dagegen. „Die waren richtig aggressiv“, so Abdallah. Nicht nur einmal sind die Gastgeber dabei überhart in die Zweikämpfe eingestiegen. „Da waren einige Aktionen mit offener Sohle dabei“, schimpfte Luckmann Abdallah nach der Partie, der dabei die nötige Konsequenz seitens des Schiedsrichters vermisste. Leidtragender war dabei unter anderem Juniorenspieler Julian Renz, der nach einer solchen Attacke verletzt vom Platz musste. Schwabmünchen war, wie so oft zuletzt, im Spiel mit dem Ball nach vorne nicht aggressiv genug, verpasste es auch wieder, die Flügelspieler besser einzusetzen. Nach einer knappen Stunde erhöhten die Gastgeber dann auf 2:0. „Das war die ein Genickbruch für uns. Danach ging nicht mehr viel“, so der Trainer.

Es folgten weitere zwei Treffer der Jetzendorfer, die aber am Ende nicht ganz dem Spielverlauf wiederspielten.

„Am Ende haben wir es versäumt, das 1:0 zu machen. Das Spiel war vor allem in der ersten Hälfte ausgeglichen. Wenn wir da treffen, nimmt das Alles einen anderen Verlauf“, ist sich Luckmann Abdallah sicher.

So bleibt es jedoch dabei, dass die Schwabmünchner seit zehn Spielen keinen Sieg mehr einfahren konnten. Die Folge ist der „Absturz“ auf dem sechsten Tabellenplatz.

Da die Liga relativ ausgeglichen ist, können sich die Schwabmünchner somit auch noch nicht entspannt zurück lehen, auch wenn der Vorsprung auf den Relegationsplatz derzeit noch acht Punkte beträgt. Vor allem, weil die ausstehenden Partien gegen Teams sind, die außer Durach, noch hinter dem TSV stehen.

Es wird höchste Zeit, dass die Schwabmünchner Form- und vor allem die Torquote wieder nach oben zeigen, sonst steht den Schwarz-Weißen ein unerwartet spannendes Frühjahr bevor. Ein Umstand, den es zu vermeiden gilt.

TSV Jetzendorf Manhard, Els, Kirmair, Rist, Beyreuther (58. Radlmeier), Nefzger (45. Raabe), Geuenich, Beiz, Reisner (83. Schreier), Stöckl (74. Heckmeier), Schröder (83. Fiederer)

TSV Schwabmünchen Böhm, Kusterer, Berger, Kellner, Köhler, Rudolph, Schäffler, Högg (81. Lechner), Paulus, Uhde, Renz (55. Schneider)

Schiedsrichter Spateneder (Anzenkirchen) - Zuschauer 210 - Tore 1:0 Schröder (43.), 2:0 Geuenich (56.), 3:0 Reisner (71.), 4:0 Heckmeier (90.)