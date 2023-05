Ein versöhnlicher Abschluss für den TSV Schwabmünchen

Auch beim letzten Spiel der Saison zeigen die Schwabmünchner, was in ihnen steckt. Nach dem Sieg gegen Jetzendorf ist der TSV die beste Mannschaft der Rückrunde.

Trainer Esad Kahric hat es vorhergesagt: Er wollte auch das letzte, sportlich eigentlich bedeutungsarme Saisonspiel gewinnen. Und im Vorfeld stellte er klar, dass derselbe Wille auch in der Mannschaft steckt. Der Beweis folgte am Samstag. In einem Sommerkick der besseren Art siegte Schwabmünchen mit 3:2 gegen den TSV Jetzendorf. Dabei war nicht nur das Ergebnis, sondern auch das Spiel an sich besser als das Hinspiel in Jetzendorf, das mit 1:0 an die Oberbayern ging und wohl eine der schwächsten Auftritte der Schwabmünchner in dieser Spielzeit war.

Flotter Beginn und früher Gegentreffer

Von Beginn an machte es den Eindruck, dass beide Teams den Grottenkick aus dem Hinspiel wiedergutmachen wollten. So entwickelte sich ein nettes Spiel, bei dem beide Seiten früh die ersten Torgelegenheiten hatten. Nach etwas mehr als sechs Minuten jubelten die Gäste. Nach einem Einwurf kam der Ball zu Jetzendorfs Torjäger Dominic Reisner. Der setzte sich im Strafraum durch und traf ins überraschend offene kurze Eck zur Gäste-Führung.

Danach entwickelte sich eine offene Partie, in der Schwabmünchen sich mehr und mehr ein leichtes Übergewicht erspielte. Dies wurde dann in der 33. Minute belohnt. Der scheidende Bashar El Fayyad setzte Benedikt Berger am Strafraum in Szene; dieser ging die Grundlinie entlang und spielte trotz heftiger Jetzendorfer Gegenwehr einen tollen Pass ins Zentrum auf den heranstürmenden Jonas Müller – und der Ausgleich war perfekt. Von da an war es Schwabmünchen, das mehr vom Spiel hatte und mehr fürs Spiel tat.

Gute Leistung mit Torpremiere gekrönt

Nach dem Seitenwechsel änderte sich an den Spielanteilen nichts. Schwabmünchen blieb bestimmend, doch die Gäste waren noch nicht abgemeldet. Es dauerte bis zur 69. Minute, bis es wieder Grund zum Jubeln gab. Und dies in mehrfacher Hinsicht. Zum einen, weil das 2:1 für Schwabmünchen fiel, zum anderen, weil es aus einem Freistoß resultierte – ein Treffer nach Standard war in dieser Spielzeit eine Seltenheit, und letztendlich durfte Tim Uhde – nach Zuspiel seines Bruders Maik – einen Treffer bejubeln, seinen ersten in dieser Spielzeit. Ein besonderer Lohn für Tim Uhde, der in den letzten Spielen eigentlich auf der anderen Seite des Spielfelds mit sehr starken Auftritten ein Mitgarant für den Schwabmünchner Erfolg war. Zehn Minuten später machte Orkun Sarici mit dem 3:1 alles klar und unterstrich dabei seine Qualitäten als Joker. Kurz vor Schluss verkürzten die Gäste, doch der verdiente Sieg Schwabmünchens war nicht mehr in Gefahr.

Die "Was wäre wenn?"-Frage beschäftigt die Fans

Die Saison schließt der TSV nun auf dem achten Rang ab. Ein Ergebnis, das sich mit Blick auf den Saisonstart durchaus sehen lassen kann. Durch den Sieg haben sich die Schwabmünchner die Rückrunden-Meisterschaft geholt. Faktisch ein Titel ohne Wert, aber zeitgleich ein Fingerzeig, was durchaus möglich gewesen wäre. Allein mit Blick auf die fünf punktlosen Spiele zu Saisonbeginn geriet mancher ins Schwärmen. "Mit Esad Kahric zu Saisonbeginn wäre wohl mehr drin gewesen", lautete der Tenor nach Spielende. Gut möglich. Beweisen können es die Schwabmünchner nun in der kommenden Spielzeit.

TSV Schwabmünchen: Reinert, Kusterer, Berger, Kellner, Uhde, Rudolph, Aschner (29. El Fayyad) (85. Sauer), Hoppe, Heckmeier, Uhde, Müller (77. Sarici)

TSV Jetzendorf: Unterburger, Öttl, Fassl, Els (79. Kirmair), Schäffler (73. Geuenich), Nefzger, Beiz, Grauvogl (83. Pohlmann), Keimel (58. Raabe), Liebl (58. Kreitmair), Reisner

Schiedsrichter: Schaub (Schwaig) – Zuschauer: 100 –

Tore: 0:1 Reisner (8.), 1:1 Müller (33.), 2:1 Uhde (69.), 3:1 Sarici (79.), 3:2 Geuenich (89.)