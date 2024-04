Endlich wieder Tore

Schwabmünchen trifft und gewinnt das wichtige Duell gegen Gilching und liefert dabei eine starke Teamleistung ab

Am Ende war sie überall zu sehen und zu spüren: Die Erleichterung. Nach Monaten ohne Sieg und einem Absturz von der Tabellenspitze in die Nähe der Abstiegsplätze konnte der TSV Schwabmünchen endlich wieder drei Punkte für sich verbuchen. Damit ist auch das Thema Abstiegsgefahr weitgehend vom Tisch. „Dass sollte reichen“, ist Spielleiter Manfred Bock überzeugt.

Der wichtige Erfolg hat viele Väter. Einer davon ist Tim Uhde. Die Rückkehr des Abwehrchefs sorgte - mit Ausnahme des zwischenzeitlichen Ausgleichs - für eine stabile Defensive. Gerade in der ersten halen Stunde, als Schwabmünchen phasenweise nervös agierte, stand die Abwehr wie ein Bollwerk. Wirkliche Gefahr entstand nur bei den bekannt gefährlichen Standards der Gilchinger. Doch bei zwei Freistößen zeigte Tobias Böhm starke Paraden. Auch später rettete der Torhüter mehrmals glänzend. „Man muss sich manchmal auch mal lang machen“, kommentierte er nach dem Spiel. Die Schwabmünchner Führung kurz vor der Pause war durchaus verdient. Ein von Maik Uhde auf den zweiten Pfosten gezogener Freistoß fand den Kopf von Gabriel Merane, der den Ball in die Maschen wuchtete. Kurz danach jubelte Thomas Rudolph schon über das 2:0, doch sein Schuss prallte von der Latte knapp vor die Torlinie.

Kollektiver Aussetzer sorgt für Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel war klar, dass die Gäste alles versuchen werden, schnell den Ausgleich zu erzielen. Schwabmünchens Defensive war da zwar schon körperlich auf dem Platz, aber im Kopf wohl noch in der Kabine. So standen plötzlich zwei Gilchinger für Tobias Böhms und es stand 1:1. mEs dauerte ein paar Minuten, ehe sich die Schwabmünchner wieder gefangen hatten. Aber dann setzten sie den Matchplan wieder wie gewünscht um. Nach abgefangenen Angriffen ging es schnell nach vorne, doch die sich bietenden Chancen wurde dabei nicht genutzt. So dauerte es bis zur 60. Minute, ehe Thomas Rudolph aus gut 16 Metern abziehen konnte und das 2:1 markierte. Gilching erhöhte weiter den Druck, doch die Defensive der Hausherren hielt stand.

Als Schiedsrichter Bruckner eine Nachspielzeit von sechs Minuten anzeigte, machten sich alle rund um das Spielfeld auf schwere sechs Zeigerumdrehungen gefasst. Dem war jedoch nicht so. Nach einem „Zuckerpass“ von Maik Uhde vollendete Gabriel Merane zum 3:1 und sorgte so für die endgültige Entscheidung.

Zufriedene Gesichter nach Spielende

Für Schwabmünchens Trainer Luckmann Abdallah war er der erste Sieg in seiner „Interimsamtszeit“. Dementsprechend glücklich war er nach der Partie. „Aber es ist zuerst der Verdienst der Mannschaft, die sich endlich selbst belohnt hat“, sagte er nach dem Spiel. „Es haben alle richtig gut gespielt, aber es war auch zu sehen, wie wichtig die Rückkehr von Tim Uhde war“, ergänzt er. Das stellte auch Torhüter Tobias Böhm fest: „Er bringt Ruhe und Übersicht rein, da habe es ich auch als Torhüter leichter.“

Auch Maik Uhde bekam ein Sonderlob vom Trainer: „Maik hat sich heute aufgearbeitet, ein unfassbares Laufpensum hingelegt.“ Zudem war er mit seinen zwei Torvorlagen ein bedeutender Faktor.

„Wenn wir unsere Chance noch besser nutzen, dann ist es richtig gut“, bilanziert Luckmann Abdallah zudem. Aber mit dem Sieg im Rücken, kann dies noch werden - immerhin setzen solche Ereignisse durchaus verloren geglaubte Kräfte wieder frei. Das war bei den Schwarz-Weißen vor allen in der Endphase der Partie zu spüren.

TSV Schwabmünchen Böhm, Kusterer, Köhler, Uhde, Rudolph (90. Kellner), Aschner (54. Cosar), Heckmeier, Kusterer, Merane, Paulus (81. Berger), Uhde

TSV Gilching-Argelsried Hollenzer, Hölzl, Buckl, Häusler, Engelhardt (46. Kosel), Klingl (46. Eichberg), Brand (63. Fauth), Ebeling, Gasteiger, Krukow, Ketikidis (63. Cissé)

Schiedsrichter Bruckner (Waltenhofen)

Zuschauer 150

Tore 1:0 Merane (40.), 1:1 Ketikidis (46.), 2:1 Rudolph (61.), 3:1 Merane (90.+1)