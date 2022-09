Spiel ohne tabellarischen Wert

Die Fußballer des TSV Schwabmünchen treffen auf Unterhaching II. Warum die Partie für den Landesligisten eher ein Trainingsspiel ist.

Am Freitag geht es für die Landesliga-Fußballer des TSV Schwabmünchen gegen die zweite Mannschaft der SpVgg Unterhaching. Ein in gewisser Weise besonderes Spiel, denn es ist zwar im Spielplan gelistet, wirkt sich aber nicht auf die Tabelle aus. Die jungen Münchner wurden kurz vor Saisonbeginn vom Verband in die Liga gelassen, nachdem der SC Ichenhausen sein Team vom Spielbetrieb abgemeldet hatte. Dadurch spielt Unterhaching mit dem Beiworten "ohne Wertung" in der Landesliga. Schwabmünchens Ex-Trainer Florian Fischer zeigte sich ob dieses zusätzlichen "Freundschaftsspiels" während der Saison wenig begeistert, nannte es "sinnfrei". Sein Nachfolger Esad Kahric ist mit der Beurteilung etwas zurückhaltender und sieht es eher als Trainingsspiel.

Wie sich das heute Abend für den Kader auswirkt, wollte er bis auf eine Ausnahme nicht verraten. Dies ist die Position im Tor. Elias Reinert wird den Vorzug vor Soma Orban bekommen. "Elias ist ein guter Torhüter, aber ich habe ihn bisher nur im Training gesehen. Daher wird er am Freitag eingesetzt", so der Trainer, der auch ergänzt: "Soma ist die Nummer eins, das hat er nicht nur zuletzt in Sonthofen bewiesen." Es ist durchaus davon auszugehen, dass Kahric manchen Spielern eine Pause gönnt, denn im Vorfeld des Spiels kündigte der Schwabmünchner Trainer an, "dass der eine oder andere Akteur die Möglichkeit bekommt, sich zu zeigen". Zudem hat Esad Kahric zuletzt auch immer wieder betont, dass mancher Spieler am Ende seiner Reserven sei und mal eine Pause bräuchte. Das Spiel findet heute Abend ab 18 Uhr auf dem Nebenplatz der TSV-Sportanlage statt.