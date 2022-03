Fußball-Nachlese

Corona macht den Fußball-Teams weiter zu schaffen

Bobingens Co-Spielertrainer Christopher Detke freut sich, dass man trotz zahlreicher Ausfälle in Bad Grönenbach gewinnen konnte.

Plus Das Coronavirus verfolgt den Fußballsport, und zwar in allen Ligen. Und eines scheint immer deutlicher zu werden: So sicher, wie sich der Fußball nach außen hin sieht, ist er bei Weitem nicht.

Von Christian Kruppe und Norbert Staub

Größtes Opfer bislang ist der TSV Schwabmünchen. Mehrere Spielabsagen waren die Folge einer Infektionswelle innerhalb der Mannschaft. Woher diese kam, ist nicht nachzuvollziehen. Als Fakt bleibt aber: Der große Auslöser war die Partie in Kirchanschöring. Denn beide Teams meldeten in den Tagen nach der Begegnung mehrere Infektionen, obwohl sie ihre Umkleiden in verschiedenen Gebäuden hatten. Das lässt durchaus den Schluss zu, dass es wohl auf dem Platz zu Ansteckungen gekommen ist.

