SpVgg Langerringen holt René Hauck als Spielertrainer

Der Bezirksliga-Aufsteiger trennt sich von Andreas Holzmann und verpflichtet René Hauck als Spielertrainer.

Nach dem Aufstieg in die Bezirksliga hat sich die SpVgg Langerringen gleich zu Beginn der Vorbereitung auf die neue Saison von ihrem Trainer Andreas Holzmann getrennt. Er war nur eine Saison bei der SpVgg und führte das Team als Nachfolger von Klaus Köbler in die Bezirksliga. Neuer Cheftrainer wird René Hauck, der zuletzt den SC Bubesheim und davor den SV Türkgücü als Spielertrainer in den Bezirksligen Nord und Süd führte. „Eigentlich wollten wir René Hauck als Co-Trainer verpflichten, aber nach ersten Gesprächen kam die Abteilungsleitung zu dem Entschluss, ihm das Vertrauen für unsere erste Bezirksligasaison zu schenken“, sagte 3. Abteilungsleiter Franz Strehle.

Der 35-jährige René Hauck spielte als beidfüßiger Abwehrspieler in der Bezirksliga beim FC Königsbrunn und dem TSV Haunstetten. Nach dessen Abstieg wechselte er 2018 zum Aufsteiger SV Türkgücü Königsbrunn, wo er gleich Stammspieler wurde. In der Saison 2021/22 wurde er zum Spielertrainer befördert. Mit 41 Punkten erreichte er mit seinem Team den sechsten Tabellenplatz. Nach fünf Spielen in der folgenden Saison 2022/23 kam es dann zum Bruch mit dem Team und der Führung des SV Türkgücü und Hauck wechselte zum SC Bubesheim in die Bezirksliga Schwaben Nord. Trotz 21 Spieleinsätzen und 29 Punkten konnte er nicht verhindern, dass sein Team in den Abstiegskampf geriet. Im Mai versuchten die Bubesheimer die Rettung durch einen Trainerwechsel, stiegen aber in der Relegation nach einem Elfmeterdrama gegen den TSV Ottobeuren ab. In Langerringen fungiert René Hauck auch wieder als Spielertrainer.