Schüler dürfen olympisches Feuer tragen

An der Grund- und Mittelschule Großaitingen fand im Vorfeld der Special Olympics ein besonderer Fackellauf statt.

Das olympische Feuer brennt. Heute beginnen in Berlin die „Special Olympics“, die Olympischen Spiele für geistig behinderte Menschen. Vor wenigen Tagen wurde an der Grund- und Mittelschule Großaitingen ein groß organisierter Fackellauf zusammen mit dem Landratsamt und dem Schulamt Augsburg Land organisiert. An der Aktion hatten sich auch Klassen des Förderzentrums der Christophorus-Schule in Königsbrunn beteiligt.

Fackellauf bei Special Olympics: Von Hand zu Hand

Die angeschaffte originale Fackel stand im Mittelpunkt. Sie wurde feierlich im Beisein der zuständigen Sport-Schulrätin Ulrike Pyka und der Schulleitung Bosa Rieder und Thomas Gayer von der Sportbeauftragten des Landkreises Augsburg Barbara Wengenmeir entzündet. Deutschlandweit fanden zur selben Zeit in vielen beteiligten Landkreisen weitere Fackelläufe statt. Musikalisch wurde die Eröffnungsfeier „Hand in Hand“ durch die Bläserklasse und den Chor begleitet.

Anschließend wurde die Fackel von allen über 400 beteiligten Schülern und Helfern symbolisch durch die Nebenstraßen der Schule getragen. Dabei wurde sie von Klasse zu Klasse weitergeben, um ein Zeichen für Inklusion zu setzen und auf die Special Olympics aufmerksam zu machen.

Kinder in Großaitingenerleben Zusammenhalt und Spaß

Im Anschluss fanden „Spiele ohne Grenzen“ statt. Hierbei handelte es sich um einen Stationenlauf, bei dem nicht nur die sportlichen Leistungen zählten. Vielmehr ging es um Zusammenhalt und Spaß, sodass alle Schüler der ersten bis zur neunten Klasse ihr Können beweisen konnten. Bei der anschließenden Siegerehrung zeigte sich, dass alle Klassen Leistungen erbrachten und einen schönen Vormittag gemeinsam erlebten. Nach Tänzen der Tanz-AG wurde die zusammen gestaltete Flagge dieses besonderen Tages präsentiert. (AZ)