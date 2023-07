Großaitingen

19:15 Uhr

Sommerfest und Wahlkampfauftakt der Grünen mit Katharina Schulze

Plus Der Kreisverband der Grünen hatte Besuch von der Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Katharina Schulze und vom Landtagsabgeordneten der Region, Maximilian Deisenhofer.

"Kling, kling, kling. So hört es sich in der Gemeindekasse an, wenn die erneuerbaren Energien, wie zum Beispiel Windräder, Erträge abwerfen." Mit diesen Worten richtete sich die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag Katharina Schulze an den Großaitinger Bürgermeister Erwin Goßner.

Der Kreisverband der Grünen war zu Gast in Großaitingen. Dabei wurde das Sommerfest verbunden mit dem Wahlkampfauftakt der Grünen in Schwaben. Neben der Präsentation der Plakate zum Wahlkampf hielten Katharina Schulze und Maximilian Deisenhofer kurze Reden zur Motivation der Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer. Schulze ging dabei auf die Themen erneuerbare Energien und Klimawandel ein. Aber sie bemängelte auch den Wahlkampfstil, wie er ihrer Meinung nach im Moment von den Regierungsparteien gepflegt werde. " Markus Söder sagt heute so und morgen wieder anders", lautete ihre Kritik. Empört äußerte sie sich über Hubert Aiwanger von den Freien Wählern, der nicht nur ein seltsames Demokratieverständnis an den Tag lege, sondern teilweise gezielt Falschaussagen verbreite. "Diskussion und Meinungsverschiedenheiten sind in der Politik normal und gehören dazu", sagte Schulze. "Doch gezielt Falschaussagen zu verbreiten, um dem politischen Gegner zu schaden, das ist unter der Gürtellinie."

