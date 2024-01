Der BHC Königsbrunn steht am kommenden Wochenende vor einer anspruchsvollen Aufgabe., wenn es gegen den Tabellennachbarn Friedberg geht.

Nach dem letzten Heimsieg vor zwei Wochen war die Mannschaft hochmotiviert und wollte beim ungeschlagenen Tabellenführer TV Gundelfingen für eine Überraschung sorgen. Doch leider war den Zuschauern am letzten Sonntag schnell bewusst, in welche Richtung dieses Spiel verlaufen wird. Zu spürbar waren die qualitativen Unterschiede in der Abwehr und dem Angriff an diesem Abend und führten zwangsläufig zur höchsten Saisonniederlage des BHC (41:24).

Aus diesem Grund ist das kommende Heimspiel gegen den TSV Friedberg II am Samstag, den 03.02. in der heimischen Willi-Oppenländer-Halle richtungsweisend und wahrscheinlich die letzte Chance, den Anschluss an das Mittelfeld zu halten. Nach der Niederlage gegen Gundelfingen befindet sich der BHC mit zehn Punkten wieder auf dem neunten Platz der Tabelle, direkt unter den Friedbergern (elfPunkte). Ein Sieg ermöglicht dem BHC somit mindestens an den Friedbergern vorbeizuziehen. Die Bezirksoberliga ist sehr ausgeglichen, zwischen dem dritten Platz Lauingen-Wittislingen und den Königsbrunnern liegen gerade einmal fünf Punkte. Dies ist auch auf die winterbedingten Spielabsagen und den dadurch noch anstehenden Nachholspielen.

Das schnelle Spiel des BHCs zahlt sich aus, so haben die Königsbrunner trotz eines eher enttäuschenden Tabellenplatzes im Moment die meisten Tore der Liga erzielt. Im Schnitt trifft man 29 mal und kassiert 30 Gegentore. Der erfolgreichste Torschütze ist dabei Lukas Alber mit durchschnittlich 6,5 Toren pro Spiel, gefolgt von Thomas Huber mit insgesamt 31 Toren.

