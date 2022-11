Erste Niederlage für den TSV Bobingen

Ihre erste Niederlage mussten die Handballer des TSV Bobingen hinnehmen. Gegen die HSG Lauingen-Witteslingen zog man klar mit 24:33 den Kürzeren.

Das Team der HSG wollte seinen Platz an der Tabellenspitze verteidigen. Entsprechend zahlreich waren die Fans, die mit nach Bobingen gereist waren, um ihr Team zu unterstützen und dies auch lautstark taten. Der Abend versprach viel: Ein Aufeinandertreffen zweier Top-Mannschaften aus der Bezirksoberliga Schwaben, dazu lautstarke Fanunterstützung - doch am Ende stand ein klarer Erfolg für die Gäste.

Trotz den guten Bedingungen hatten die Singoldstädter von Anfang an keinen Zugriff in der Abwehr. Infolgedessen ging die HSG bereits ab Minute 15 mit fünf Toren in Führung. Den Vorsprung ließen sich die Gäste bis zur Hälfte nicht mehr nehmen und bauten diesen bis auf 14:7 aus.

TSV Bobingen kassiert viele Zeitstrafen

Mit neuer Kraft und einem neuen "Schlachtplan" ging es in die zweite Halbzeit. "Da hatte man den Eindruck, als ob es doch noch ein spektakulärerer Handballkrimi werden könnte", so der verletzungsbedingt zuschauende Kreisläufer Lukas Huber. Doch ab Minute 45 änderte sich das Bild: Die Männer um Kapitän Moritz Müller erhielten ihre fünfte von insgesamt sechs Zeitstrafen. Alles in allem hatte der TSV, verglichen mit der HSG, 6:2 Zeitstrafen erhalten. "Ein Spiel fünf gegen sechs lässt sich auf diesem hohen Niveau nicht gewinnen", resümierte gegen Ende Rückraumspieler Jonas Vogt.

Zwei Punkte gingen an diesem Wochenende für die Bobinger Herren verloren, am nächsten Sonntag dürfen sie sich im Spiel gegen den TSV Göggingen wieder beweisen. Das nächste Heimspiel der ist am Samstag, 3. Dezember, das Derby gegen die Mannschaft des TSV Schwabmünchen.

TSV Bobingen: Manuel Fischer (TW), Niklas Geirhos, Leonhard Neumann (4), Peter Zedelmeier (1) Jonas Stadelmair (1), Simon Hafner, Thomas Pillmayr (2), Moritz Müller (8/2), Jonas Vogt (3), Nico Muliyanto (2), Florian Winkler (4), Thomas Gebauer (TW). (AZ)