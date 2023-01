Kantersieg für den TSV Bobingen

Eine starke Leistung zeigen die Bobinger Handballer beim 37:23-Erfolg gegen die SG 1871 Augsburg.

Der TSV Bobingen konnte sich am Samstag über einen erfolgreichen Heimspieltag freuen. Bereits am Nachmittag schafften es die Jugendmannschaften, ihre Gegner zu bezwingen. Die zweite Herrenmannschaft schoss am frühen Abend den TV Gundelfingen mit starken 14 Toren Vorsprung aus der Halle. Und da ließ sich die erste Herrenmannschaft gegen die SG 1871 Augsburg nicht lange bitten.

Der Start ins Spiel gelang mühelos, und nach kurzer Zeit erarbeiteten sich die Bobinger einen leichten Vorsprung. Diesen galt es nun zu verwalten. Vor allem Rechtsaußen Thomas Pillmayr tat dafür sein Bestes. Immer wieder wurde er schlau von den Rückraumspielern eingesetzt und machte konstant seine Tore. In der ersten Halbzeit traf er siebenmal ins gegnerische Tor. Die Bobinger spielten defensiv stark und konnten so die SG 1871 Augsburg in Schach halten. Zur Halbzeit stand es 18:13.

Bobinger Handballer ließen nichts mehr anbrennen

Wer in der zweiten Hälfte befürchtete, dass die Blau-Weißen ihren Vorsprung wieder verspielen würden, konnte sich entspannt zurücklehnen. In den letzten 20 Minuten begann ein regelrechtes "Bobinger Schaulaufen": Ab der 41. Minute zog der TSV Bobingen locker an den Gegnern vorbei. Für diese starke Leistung gab es zwei Gründe. Zum einen unterstützte der von Tobias Lenz angeführte Bobinger Fanblock mit sagenhafter Stimmung. Mit den Fans im Rücken kämpfte die Mannschaft um Milos Brcanski unabhängig vom Spielstand beharrlich weiter. Zum anderen brachte der gesamte Kader durchgehend eine starke Leistung. Selbst als die jungen Spieler ihre Chancen bekamen, war kein Leistungsbruch zu erkennen.

Vor allem der 19-jährige Rückraumshooter Sebastian Lenz nutzte seinen Einsatz in der 50. Minute und machte sofort sein erstes Tor. Seiner hohen Variabilität im Abschluss ist es zu verdanken, dass Tor zwei und drei nicht lange auf sich warten ließen. Der TSV Bobingen gewann somit 37:23. "Es war ein super Spiel! Das ist die Mannschaft, die wir Fans dauerhaft sehen wollen. Es macht einfach Spaß, diesem Handball zuzuschauen, und sich für die jungen Spieler mitzufreuen", resümierte abschließend Tobias Lenz, der als Fanblock-Koordinator auch außerhalb des Spielfeldes eine wichtige Rolle beim Sieg gespielt hat. (AZ)

TSV Bobingen: Geirhos Niklas, Lenz Sebastian (3), Vogt Jonas (2), Naumann Leonard (1), Stadlmair Jonas (5), Hafner Simon (1), Müller Tobias(3), Pillmayr Thomas (11/2), Arlt Benedikt, Muliyanto Nico(3), Winkler Florian, Schüll Benjamin (TW), Gebauer Thomas (TW)