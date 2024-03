Kantersieg für die Handballerinnen des TSV Schwabmünchen

Einen weiteren Schritt in Richtung Aufstieg haben die Schwabmünchner Handballerinnen beim klaren Sieg gegen Stadeln gemacht.

Schwabmünchens Bayernligadamen trumpften im letzten Playoff-Heimspiel am Samstagabend richtig auf. Mit einer überragenden Teamleistung ließen sie den Gästen des MTV Stadeln nicht den Hauch einer Chance und gewinnen hochverdient mit 32:19.

Den Fahrplan für das letzte Heimspiel stellte Trainer Stephan Volmering bereits im Vorfeld klar auf: „Sich auf die eigenen Stärken fokussieren und dem Gegner von Beginn an das eigene Spiel aufzwingen.“ Dieses Vorhaben sollte den Gastgeberinnen auch bravourös gelingen. Von der ersten Sekunde an waren alle Spielerinnen hellwach und sofort in der Partie. Nach zwölf Minuten lagen die Schwabmünchner Damen bereits mit 7:2 in Führung, was die Gästetrainer zu einer frühen Auszeit zwang. Nach der Unterbrechung traten die Gäste leicht verbessert auf. Der MTV Stadeln konnte den Abstand zum Spitzenreiter zwar leicht verringern, doch die Führung der Gastgeberinnen geriet nicht ernsthaft in Gefahr.

Die vielen spielerischen Ansätze der Schwabmünchnerinnen wurden ein ums andere Mal erfolgreich abgeschlossen und auch die Defensive präsentierte sich griffig und sehr gut aufeinander abgestimmt. Schwabmünchen trumpfte weiter auf und erspielte sich bis zur Halbzeit bereits eine komfortable 20:10-Führung.

Auf diesem Vorsprung wollten sich die Schwabmüchnerinnen nicht ausruhen und auch nach dem Seitenwechsel weiter das Spiel bestimmen. Der zweite Spielabschnitt startete für die Gastgeberinnen dann wie aus dem Bilderbuch. Mit vier Toren in Folge erhöhten sie den Spielstand bis zur 39. Spielminute vorentscheidend auf 24:10. Schwabmünchen arbeitete vorbildlich im Verbund, und hatte auf alle taktischen Versuche des MTV Stadeln die passende Antwort parat. Die Gäste waren sichtlich überfordert mit dem schnellen Offensivspiel der Schwabmünchnerinnen und mussten diesem Tribut zollen.

Zehn Minuten vor Spielende lagen die Schwabmünchnerinnen mit 28:14 uneinholbar in Führung. Am Ende gewannen die Hausherrinnen ihr letztes Heimspiel souverän mit 32:19 und präsentierten den zahlreichen Zuschauern einen ansehnlichen Start-Ziel-Sieg. Der Schlüssel zu diesem deutlichen Erfolg war abermals die hervorragend arbeitende Defensive, welche die Gäste vor erheblichen Probleme stellte. Mit dem vierten. Sieg in Folge behalten die Schwabmünchnerinnen ihre weiße Weste in den Playoffs und grüßen weiterhin von der Tabellenspitze. Die letzten beiden Partien müssen die Schwabmünchnerinnen auswärts bestreiten. Bereits nächste Woche ist Trainer Volmering mit seinem Team zu Gast in Regensburg.

TSV Schwabmünchen: Rettermeier, Globisch, Reuther (alle Tor), Scholz (1), Birnkammer A. (3), Hiemer (1), Lammich (2), Incidelen (2), Merkle (7), Schanda (1), Würdinger Ce. (7), Scheraus (2), Bartosch (1), Würdinger Co. (1), Haslauer (4).

Handballer des TSV Schwabmünchen verlieren gegen den FC Bayern München

Die erste Herrenmannschaft des TSV Schwabmünchen verlor am Samstagabend das letzte Heimspiel der laufenden Saison. Die Herren von Trainer Christian Boppel unterlagen mit 30:35 gegen den FC Bayern München. Die Hausherren starteten richtig gut in die Partie und lagen nach neun gespielten Minuten bereits mit 6:2 in Führung. Die Bayern reagierten schnell mit einer Auszeit und fanden nach der Unterbrechung besser ins Spiel. Bis zur zwölften Spielminute glichen sie mit vier Toren im Folge zum 6:6 aus und mischten somit die Karten neu.

Ein Knackpunkt des Spiels folgte dann in der gleichen Spielminute. Schwabmünchens Kapitän Manuel Reinsch erhielt eine strittige Rote Karte, der bis dahin eine sehr gute Rolle in der offensiven 4:2-Abwehrformation spielte. Die Gastgeber mussten bis zur Pause zum 13:17 etwas abreißen lassen. Ein Grund dafür waren auch die zahlreich vergebenen Chancen der Schwabmünchner. Zu Beginn der zweiten Halbzeit konnten sich die Gäste weiter absetzen und führten in der 37. Spielminute bereits mit 23:16. Doch Schwabmünchen gab sich nicht auf und kämpfte sich zurück in das Spiel. Mit einem 8:3-Lauf innerhalb von zehn Minuten konnten sie den Abstand zum Tabellenachten auf 24:27 verkürzen, was bei den vielen Fans die Hoffnung auf einen Punktgewinn wieder aufkeimen ließ.

Aber die Schwabmünchner konnten ihre Chancen nach Ballgewinnen nicht effizient genug nutzen und musste den Gegner so wieder davonziehen lassen. Am Ende verloren die Schwabmünchner mit 30:35 gegen den FC Bayern München in eigener Halle. Mit einem Sieg wäre es sicherlich ein noch schöneres Abschiedsspiel für die Schwabmünchner Spieler gewesen, doch die großartige Kulisse bildete einen mehr als würdigen Rahmen. Diesen nutzte auch A-Jugendspieler Lars Baur, der bei seinem Herrendebüt gleich sein erstes Tor erzielen konnte.

TSV Schwabmünchen: Hübenthal, Matthesius (beide Tor), Reinsch, Müller A. (2), Baur (1), Bürgle, Müller T. (3), Wölke, Gerlich (7), Kreutz (2), Hänsel (4), Kell (9).