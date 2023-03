Meister Schwabmünchen will Saison vernünftig zu Ende bringen

Es geht um nichts mehr für die Handballer des TSV Schwabmünchen. Trotzdem möchte man die Saison anständig zu Ende bringen.

Drei Spieltage stehen in der Bezirksoberliga für diese Saison noch auf dem Programm, und für Schwabmünchner Handballer geht es als feststehender Meister jetzt darum, diese so erfolgreiche Spielzeit auch vernünftig zu Ende zu bringen. Dabei treffen die Schützlinge von Trainer Florian Pfänder am Samstagabend ab 19.30 Uhr in der Augsburger Anton-Bezler-Halle auf den TSV Göggingen.

Nach einem starken Saisonstart und 6:2 Punkten ging den Göggingern in der Folge doch deutlich die Luft aus, und so kamen seit Mitte Oktober nur noch magere weitere drei Zähler auf das Konto. Damit kämpfen die Schwarz-Roten als Vorletzter gegen den Abstieg, ein Kampf, der im Fernduell mit den punktgleichen Günzburgern auf dem wohl rettenden zehnten Rang ausgetragen wird. Es kommt den Augsburgern sicher entgegen, dass Schwabmünchen ohne jeden Druck anreist und auch bei der Kaderzusammensetzung sicher nicht mehr wie zuletzt alle Hebel in Bewegung setzt.

Dennoch ist für die Gelb-Blauen mit Sicherheit absolute Ehrensache, auch mit dem vergangenen Samstag feierlich im neuen Vereinslokal Zullis aufgehängten Meisterwimpel mit vollem Einsatz um die Punkte zu kämpfen. "Auch nach dem gefeierten Landesligaaufstieg gehen wir weiter hoch motiviert in jede Begegnung. Nicht zuletzt auch für unsere Fans, die uns sicher auch in der Bezler-Halle wieder zahlreich begleiten werden", macht Youngster Paul Wöhlke klar, dass es nichts zu verschenken gibt.

Schlagerspiel der zweiten Frauensieben

Ebenfalls am Samstagabend steht für die zweite Frauenmannschaft in der Hans-Nebauer-Halle das Schlagerspiel gegen den TSV Meitingen auf dem Programm. Die Gelb-Blauen stehen mit nur zwei Minuspunkten an der Tabellenspitze der Bezirksliga und könnten die zweitplatzierten Nordschwäbinnen mit einem Sieg vorentscheidend distanzieren. Die einzige Saisonniederlage der Schwabmünchnerinnen datiert allerdings aus dem Hinspiel, und so erwartet die hoffentlich zahlreichen Anhänger eine sicher hoch spannende Auseinandersetzung. Anpfiff ist um 20 Uhr.