Handball

14:07 Uhr

Schwabmünchner Handballer an der Spitze

Plus Endlich gibt es wieder einen kompletten Heimspieltag bei den Schwabmünchner Handballern - und der verläuft optimal.

Von Holger Hübenthal

Fast auf den Tag genau nach drei Monaten präsentierten sich die Schwabmünchner Handballer endlich wieder an einem Samstagabend in eigener Halle und bereiteten sich und dem eigenen Anhang gleich einen ebenso erfolgreiches wie stimmungsvolles Event. Die Männer eroberten sich mit einem 28:24 über den TSV Aichach die Tabellenführung in der Staffel A der Bezirksoberliga, die Landesligafrauen bezwangen die HSG Würm/Mitte II mit 24:23. Nach der 25:29-Niederlage vom Vorabend in Herrsching war dieser Erfolg auch dringendst nötig.

