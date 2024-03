Spitzenspiel in Schwabmünchen

Es ist mal wieder Heimspieltag bei den Schwabmünchner Handball-Teams: Bei den Frauen steht ein Spitzenspiel, bei den Männern ein Derby an.

Bei den Handballern des TSV Schwabmünchen sind am Samstagabend seit langem wieder einmal die beiden ersten Seniorenteams nacheinander aktiv. Den Beginn machen die Bayernligadamen von Trainer Stephan Volmering. Um 18 Uhr starten sie in ihr zweites Play-Off-Spiel in eigener Halle gegen die Damen des ESV 1927 Regensburg II. Nach ihrem Last-Minute-Sieg in der Vorwoche wollen die Schwabmünchnerinnen diesmal den Sack vorher zumachen und das Spiel vorzeitig für sich entscheiden. Nach der schwachen zweiten Halbzeit gegen den MTV Stadeln am vergangenen Samstag setzte Volmering im Training diese Woche Schwerpunkte, um der Reserve der 2. Mannschaft aus Regensburg über 60 Minuten konstant entgegentreten zu können.

Mit der 2. Mannschaft des ESV 1927 Regensburg erwartet die Schwabmünchnerinnen ein Gegner aus der Bayernliga Nordstaffel, den man bereits aus der Play-Off-Runde der vergangenen Saison kennt. Im Vorjahr konnten im zweimaligen Aufeinandertreffen beide Teams jeweils einen Heimsieg einfahren. Die Gäste von Trainer Daniel Kessler starteten ebenfalls mit einem Sieg in die Playoffs und bezwangen den HT München souverän mit 28:21. Die „Bunkerladies 2“ kletterten mit dem Sieg vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz und liegen den Schwabmünchnerinnen mit nur einem Punkt weniger dicht auf den Fersen.

Damit kommt es am Samstagabend zu einem echten Spitzenspiel um den Aufstieg in die 3. Liga. Die Chancen auf einen Sieg stehen für die Schwabmünchnerinnen aufgrund der bisher gezeigten Leistungen sehr gut. Dennoch wollen sie die Gäste gerade im Hinblick auf deren Spielbilanz keinesfalls unterschätzen. Trainer Stephan Volmering muss bei seinem Heimspiel, neben den beiden Langzeitverletzten Julia Franz und Sesil Incidelen zusätzlich auf Linksaußen-Spielerin Damaris Rheindt verzichten. Anpfiff der Partie ist um 18 Uhr in der Hans-Nebauer-Halle.

Herren des TSV Schwabmünchen erwarten Haunstetten

Im Anschluss treffen die Herren von Trainer Christian Boppel im Landesliga-Derby auf die Truppe des TSV Haunstetten. Die Gäste ließen am vergangenen Wochenende ungeplant Federn und erzielten gegen die abstiegsbedrohten Herren des TSV Ismaning nur ein Remis (24:24). Damit verpassten es die Haunstetter Jungs von Coach Lorenz Hartl nach zuletzt steigender Formkurve, dem Führungstrio der Landesliga Süd weiter Druck zu machen. Der letztjährige Absteiger aus der Bayernliga hat sich derzeit mit 21:13 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz eingeordnet. Die Schwabmüchner hingegen stehen weiter auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Nach einer sehr guten Vorstellung beim TSV Niederraunau reichten am Ende die Kräfte wieder für nichts Zählbares aus und die Herren von Trainer Christian Boppel gingen letzten Samstag erneut leer aus. Doch gerade an die aufopferungsvolle und kämpferische Leistung möchten die Schwabmünchner anknüpfen und dem Kontrahenten aus Haunstetten das Leben so schwer wie möglich machen. „Für uns ist die Saison noch in keinster Weise abgehakt und wir wollen den Gästen keinesfalls die Punkte schenken. Trotz der schwierigen Ausgangslage werden wir alles versuchen, um gegen den TSV punkten zu können.“ heißt es von Teamsprecher Malte Knoke.

Nach der zuletzt immer länger gewordenen Verletztenliste, die nach dem vergangenen Spiel um Lukas Mayer mit einer Knieverletzung kurzzeitig weiter angewachsen ist, kann das Team nun auch wieder personell erfreuliche Nachrichten verzeichnen. Andreas Müller und Daniel Labermeier sind genesen und können beim Derby wieder mit auflaufen. Damit kehren nicht nur zwei wichtige Spieler zurück in das Team, sondern der Schwabmünchner Rückraum ist dadurch wieder konkurrenzfähig. Kapitän Manuel Reinsch gibt die Richtung für das Derby vor: „Wir haben in den letzten Wochen ordentliche Leistungen abgerufen und unsere treuen Fans stehen weiter an unserer Seite. Ein Derby ist immer ein besonderes Spiel, wir werden alles geben und freuen uns auf den Anpfiff am Samstagabend.“ Die Partie beginnt um 20 Uhr in der Hans-Nebauer-Halle.