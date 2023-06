Eine kleine Hiltenfinger Bank bewährt sich

Die Raiffeisenbank Hiltenfingen zählt bei der Eigenkapitalausstattung zur Spitzengruppe in Deutschland.

Auf der Generalversammlung der Raiffeisenbank Hiltenfingen konnte der Vorsitzende Gerhard Wagner den rund 70 versammelten Mitgliedern eine kerngesunde Bilanz des Geschäftsjahres 2022 präsentieren. „Die Eigenkapitalausstattung unserer Bank ist mit rund 20 Prozent am Gesamtkapital nach wie vor komfortabel und sehr gut. Damit haben wir genügend Spielraum, um weiterzuwachsen und wir sind unverändert in der Spitzengruppe von drei Prozent unter den etwa 800 Banken in Deutschland“, stellte Wagner zufrieden fest.

Zinsen bewegen Banken, Kreditnehmer und Kapitalanleger gleichermaßen

Die Frage: „Was machen die Zinsen und wie geht es weiter?“, bewegen sowohl die Banken, als auch Kapitalanleger und Kreditnehmer. In der jahrelangen Niedrigzinsphase ließen sich Eigenheimwünsche noch erfüllen. Doch nach der Corona-Krise und dem zwischenzeitlichen Zinsstopp durch den Kriegsbeginn in der Ukraine wurde der Leitzins rasant erhöht. So stiegen die Darlehenszinsen von etwas mehr als einem Prozent auf gut vier Prozent bis Ende 2022 an und weitere Anhebungen seien nicht ausgeschlossen. Einhergehend mit der enormen Verteuerung der Baulandpreise und Baukosten bei einer Inflationsrate von knapp neun Prozent wurden Baufinanzierungen oft unbezahlbar. Dies führte laut Wagner im zweiten Halbjahr 2022 zu einem deutlichen Rückgang der Baukredite. Dennoch rät Wagner jetzt zu Abschlüssen von Bausparverträgen, denn deren Zinsen liegen noch unter einem Prozent. Geldanleger können dagegen wieder mit steigenden Zinserträgen rechnen.

Die Bilanzsumme der Raiba in Hiltenfingen stieg erneut

Steigende Zinsen bedeuteten aber auch fallende Kurse bei den Wertpapieranlagen der Banken. Dies führte zu immensen Abschreibungen in Höhe von etwa sechs Milliarden Euro bei den Genossenschaftsbanken. Hier konnte sich die Hiltenfinger Raiffeisenbank jedoch schadlos halten, weil ihre einzige Wertpapieranlage über 500.000 Euro schon Mitte 2022 vollständig zurückbezahlt wurde.

Die Bilanzsumme stieg erneut von 70,4 auf 76,7 Millionen Euro an. „Gemessen an der Bilanzsumme sind wir eine kleine Bank, aber gerade das stellt sich immer mehr als Erfolgsfaktor heraus“, sagte Wagner. Das Gesamtbetriebsergebnis vor Ertragssteuern liegt bei rund 220.000 Euro und ist nach den Kennzahlen fünfmal höher als der bayerische Durchschnitt der Genossenschaftsbanken. Im internen Klassifizierungsverfahren wurde die Raiffeisenbank Hiltenfingen wieder mit der drittbesten Bonitätsklasse A bewertet.

Der Mitgliederstand blieb bei 1343 Personen mit etwas über 3000 Geschäftsanteilen nahezu stabil. Die Bank beschäftigt elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Neben den beiden Vorsitzenden Gerhard Wagner und Daniel Ries sind dies sieben erfahrene Bankkaufleute und zwei Auszubildende.

Die Zahlen der Raiffeisenbank aus dem Geschäftsjahr

Unter Berücksichtigung aller Aufwendungen und Erträge verbleibt der Genossenschaftsbank ein Jahresüberschuss von rund 160.000 Euro, wovon 80.000 Euro vorweg den Rücklagen zugeführt werden. Die Raiffeisenbank zahlte 75.000 Euro an Steuern, davon fließen 37.000 Euro als Gewerbesteuer direkt an die Gemeinde. Vom verbleibenden Reingewinn von rund 80.000 Euro wird wie in den Vorjahren eine Dividende von fünf Prozent ausbezahlt. Damit werden insgesamt fast 15.000 Euro auf die Geschäftsguthaben der Mitglieder überwiesen. Der verbleibende Betrag von rund 66.000 Euro wird den Rücklagen zugeführt.

Nach dem Bericht des Aufsichtsratsvorsitzenden Robert Irmler, der auch den Prüfbericht des Genossenschaftsverbandes verlas, genehmigte die Versammlung den Jahresabschluss und die Gewinnverwendung. Hiltenfingens Bürgermeister Robert Irmler wurde für weitere drei Jahre in den Aufsichtsrat gewählt, dem Tobias Bauer und Markus Spörl weiterhin angehören.