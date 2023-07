Im Südwesten von Hiltenfingen soll ein Gewerbegebiet entstehen

Plus In einem Mischgebiet soll Wohnbebauung mit Handwerksbetrieben oder Landwirtschaft möglich werden.

Im Südwesten von Hiltenfingen nahe der Staatsstraße nach Ettringen soll ein Gewerbegebiet entstehen.

Als erster Schritt dazu ist die Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich. Peter Nardo vom Planungsbüro Tremel legte einen Planentwurf vor. Demnach soll das angrenzende teils unbebaute Gebiet als Mischgebiet ausgewiesen werden, um Wohnbebauung mit Handwerksbetrieben oder Landwirtschaft zu ermöglichen. Bereits bestehende Landwirtschaftsbetriebe bleiben unangetastet. Der Gemeinderat billigte die Planung.