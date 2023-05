Ist die Ampel im Hiltenfinger Zentrum zu lange an?

Im Hiltenfinger Gemeinderat wurden Themen aus der Bürgerversammlung behandelt. Unter anderem ging es um die Frage, wann die Ampel in der Ortsmitte angeschaltet bleibt.

Die Ampel in der Ortsmitte von Hiltenfingen beschäftigt die Bürger: Auf Anregung eines Anwohners hin beantragte die Hiltenfinger Gemeinde, die Ampel an der Hauptverkehrsstraße an Wochentagen nur von 6 bis 18 Uhr und samstags von 7 bis 13 Uhr einzuschalten. An Sonntagen könne die Ampel ausgeschaltet bleiben. Der Anwohner hatte die bisherigen Zeiten als zu lange und überflüssig empfunden. Eine Festlegung, ob diese Zeiten vom Straßenbauamt akzeptiert werden, liege aber noch nicht vor.

Auch die Missachtung des Parkverbots in der Kornstraße und eine sichere Fußgängerüberquerung zum neuen Baugebiet an der Langerringer Straße wurde in der vergangenen Gemeinderatssitzung thematisiert. Die Gemeinde hat dort inzwischen eine mobile Geschwindigkeitsanzeige und ein Verkehrszeichen „Achtung Kinder“ aufgestellt. Demnächst soll noch eine Querungshilfe mit Haltelinie angebracht werden. Für einen Fußgängerüberweg reiche das Verkehrsaufkommen aber nicht aus, sagte Hiltenfingens Bürgermeister Robert Irmler. Die Probleme werden bei der nächsten Verkehrsschau besprochen.

Eine Schließung des Wertstoffhofs ist vorerst nicht beabsichtigt

Wird der Hiltenfinger Wertstoffhof geschlossen? Diese Frage verneinte Irmler: Vorerst sei keine Schließung beabsichtigt. Das Wertstoffkonzept 2035 des Abfallwirtschaftsbetriebes werde erst im Laufe der kommenden Jahre entwickelt und da könne sich noch vieles ändern.

Ebenfalls besprochen wurde die Bauleitplanung der Nachbargemeinde Langerringen für Windkraftanlagen, die zur Stellungnahme vorlag. Die östlich im Hochfeld vorgesehenen Flächen berühren die Belange Hiltenfingens nicht. Die kleine Fläche im Waldgebiet „Härtle“ grenzt zwar in einem Teilstück an die geplante Hiltenfinger Fläche an. Da die Planung in interkommunaler Zusammenarbeit erfolge, spiele der sogenannte „Windklau“ keine Rolle, somit seien keine Beeinträchtigungen für die Gemeinde Hiltenfingen gegeben.

Weitere Themen waren unter anderem der Raum bei der Mittagsbetreuung – hier ist nun geplant, den Raumbedarf angesichts der Auslastung mit rund 160 Kindern zu optimieren, ohne bauliche Veränderungen vorzunehmen. Beim zukünftigen Bebauungsplan für die Dorfmitte wurde die nach einem Jahr abgelaufene Veränderungssperre auf weitere zwei Jahre verlängert. Innerhalb dieses Zeitraums soll die Gemeinde einen Bebauungsplan für die gewünschte Dorfentwicklung erstellen.