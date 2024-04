Schwabmünchen

vor 51 Min.

In Schwabmünchen steht jetzt ein Liebesbrunnen

Gute Laune bei der "Liebesherz"-Vorstellung am Stadtplatz haben: Josef Alletsee (von links), Peter Müller, Peter und Andrea Schöffel, Armin Göppel und Bernhard Jauchmann.

Plus Zwischen Chocolaterie und altem Rathaus in Schwabmünchen steht jetzt ein goldenes Herz. Was es mit dem Kunstobjekt auf sich hat und warum es nicht nur Verliebten Gutes tun soll.

Von Christian Kruppe

Vor zwölf Jahren hat Peter Müller seine Chocolaterie in Königsbrunn gebaut. Dabei kam ein alter Brunnen zum Vorschein. Dieser wurde seinerzeit als "Froschkönigsbrunnen" wieder zum Leben erweckt. Als die Müllers vor gut zwei Jahren begannen, das ehemalige "Ihr Platz"-Gebäude neben Schwabmünchens altem Rathaus zum Café umzubauen, stießen sie erneut auf einen alten Brunnen. Der Fund war eine kleine Sensation, denn niemand wusste von der alten Wasserentnahmestelle. Vermutet wird, dass er zum alten Rathaus gehörte, da dort früher die Postkutschenpferde gewechselt wurden und daher Wasser wichtig war. Für Peter Müller war der Fund auch ein Auftrag.

Er wollte etwas Besonderes schaffen. In Königsbrunn können Besucher und Passanten Geld in den Brunnen werfen und sich Glück wünschen. Nach Gesprächen mit Freunden und Bekannten verfestigte sich dann die Idee des "Liebesbrunnen". Als passende Skulptur zum Brunnen fehlte nur noch ein Herz. Dies schuf der Großaitinger Metallbauer Armin Göppel, der auch schon das Eingangsportal des Luitpoldparks entworfen und gebaut hat. Göppel übernahm dabei die Farbensprache aus dem Inneren des Cafés, auch dort ist der angenehm helle und freundliche Goldton zu finden.

