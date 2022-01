Er war der Schöpfer der "Staudenähre": Gottfried Schwarz ist tot

Plus Der Gold- und Silberschmiedemeister Gottfried Schwarz ist im Alter von 85 Jahren gestorben.

Im Alter von 85 Jahren ist nach kurzer schwerer Krankheit Gold- und Silberschmiedemeister Gottfried Schwarz gestorben. Im alten Mesnerhaus von Kirch-Siebnach, im Schatten der prächtigen Wallfahrtskirche, hatte Gottfried Schwarz für sich und seine Familie ein kleines Paradies geschaffen. Ursprünglich nur als Wochenendhaus genutzt, ist ihnen das urig-romantische, hinter alten Obstbäumen versteckte Anwesen nach dem Wegzug aus Augsburg zur neuen, zweiten Heimat geworden.