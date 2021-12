Klosterlechfeld

15:43 Uhr

An Weihnachten geht es um Wunder in der Wallfahrtskirche Maria Hilf

Über Weihnachten ist in der Wallfahrtskirche in Klosterlechefld eine Ausstellung von Carlo Acutis zu sehen.

Plus Die Ausstellung von Carlo Acutis in Klosterlechfeld will Beweise der Gegenwart Jesu in der Eucharistie aufzeigen. Im Kloster gibt es auch eine Teststation.

Von Hieronymus Schneider

Zu den Gottesdiensten in der Weihnachtszeit präsentiert die Wallfahrtskirche Maria Hilf in Klosterlechfeld eine besondere Ausstellung. Auf großen Plakatständern entlang der beiden Seitengänge sind die "Eucharistischen Wunder in der Welt" dargestellt. Die Ausstellung wurde jetzt mit einer von Weihbischof Florian Wörner zelebrierten Messe und seinem Vortrag "Und das Wort ist Fleisch geworden" eröffnet. Die Präsentation geht auf den seliggesprochenen Carlo Acutis zurück, der sich als elfjähriger Junge die Mühe machte, auf insgesamt 136 von der Kirche anerkannte Beweise der Gegenwart Jesu in Brot und Wein bei der Eucharistie im Internet hinzuweisen. Darunter ist auch das so genannte Hostienwunder von Augsburg aus dem Jahr 1194, wo sich eine gestohlene Hostie in Fleisch und Blut verwandelt haben soll. Diese Reliquie ist in der Heilig-Kreuz-Kirche in Augsburg aufbewahrt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen