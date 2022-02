Franziska Hund ist die neue Gemeinderätin in Klosterlechfeld

Franziska Hund ist neu im Gemeinderat Klosterlechfeld. Sie nimmt den Platz von Claudia Laerm ein. Was ihr im Ort wichtig ist.

Nun wurde die von Claudia Laerm Ende Dezember hinterlassene Lücke im Klosterlechfelder Gemeinderat wieder geschlossen. Franziska Hund wurde als ihre Nachfolgerin in der Fraktion der Unabhängigen Klosterlechfelder Wählergemeinschaft (U.K.W.) von Bürgermeister Rudolf Schneider im Amt der Gemeinderätin vereidigt. Franziska Hund ist gelernte Diplom-Designerin mit dem Schwerpunkt Fotografie. In dieser freischaffenden Tätigkeit hat sie maßgeblich an der Broschüre zur Zweihundertjahresfeier der Gemeinde Klosterlechfeld im Jahr 2018 sowie an zahlreichen Kalendern mitgewirkt.

Ihr künstlerisches Talent lebt sie auch im Töpferkreis der evangelischen Versöhnungskirche Lagerlechfeld aus. "Sehr gerne arbeite ich auch in der Mittagsbetreuung in der Grundschule mit", sagt die 56-jährige Mutter von drei schon etwas größeren Kindern. Sie schätzt das dörfliche Zusammenleben, seit sie vor 18 Jahren aus München zugezogen ist, und will deshalb die Vereinskultur und Treffpunkte für Jugendliche, aber auch Senioren fördern. "Mir ist auch wichtig, dass Kulturgüter wie die Wallfahrtskirche und Grünflächen zur Erholung bewahrt werden. Es darf nicht alles zugebaut oder in Gewerbeflächen umgewandelt werden", sagt sie zu ihren Zielen im Gemeinderat.

Wird der Bebauungsplan in Klosterlechfeld nochmals geändert?

Der Bebauungsplan "Otto-Wanner-Straße Nord" wurde nach der im Juni 2021 abgeschlossenen sechsten Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit erneut zum Thema. Bürgermeister Schneider legte eine vom Planungsbüro Opla geänderte Planvariante vor, in welcher der Umgriff des Bebauungsplanes im Süden verkleinert und einige Unstimmigkeiten geändert wurden. Der derzeit gültige Bebauungsplan geht im Süden über das Gelände der sogenannten Hühnerfarm hinaus. Matthias Krause, von der Fraktion Gemeinsam für Klosterlechfeld (G. f. K.), stellte den Antrag, noch keinen Beschluss über die Änderung zu fassen. Als Begründung verwies er auf noch ungeklärte Grundstücksverhandlungen, die in der nicht öffentlichen Sitzung behandelt werden. Obwohl Bürgermeister Schneider die Ansicht vertrat, dass diese keinen Einfluss auf die Bauleitplanung haben, sprach sich die Mehrheit der Gemeinderäte für einen Aufschub des Beschlusses aus.

Der Haushalt 2022 wurde einstimmig so beschlossen, wie er im Haupt- und Finanzausschuss empfohlen wurde. Durch die Einarbeitung einiger Zuschüsse an Vereine verringert sich die Zuführung zum Vermögenshaushalt von rund 330.000 auf 290.000 Euro. Dagegen erhöht sich die Entnahme aus der Rücklage von rund 710.000 Euro auf knapp 755.000 Euro.

Eine eher formale Angelegenheit war die Befristung der Sanierungssatzung für den Ortskern mit Bahnhofsumfeld. Diese Satzung wurde im Jahr 2013 als Voraussetzung für die Beantragung von Zuschüssen aus der Städtebauförderung erlassen. Dabei wurde aber versäumt, eine Frist für den Durchführungszeitraum festzusetzen. Dies hätte zur Folge, dass die Satzung nun aufgehoben werden müsste. Die Weiterführung der Satzung sei aber erforderlich, da immer noch zahlreiche Mängel und Missstände vorhanden seien. Die Gemeinden im Lechfeld wollen ihr Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (Insek) überarbeiten und fortschreiben. Um dazu auch Mittel aus der Städtebauförderung in Anspruch nehmen zu können, wurde die Satzung nun rechtskonform bis zum 31. Dezember.2025 befristet.

Bürgermeister Schneider berichtete aus der Runde der Lechfeld-Bürgermeister vom Angebot einer Bürger-App eines jungen Unternehmens. Mit dieser App könnten Pushinformationen auf Smartphones der Bürger zusätzlich zur Homepage gesendet und Anträge an die Verwaltung online gestellt werden. Die App könnte langfristig auch von den Vereinen für Informationen genutzt werden. Für die Einrichtung der App würden einmalig knapp 4000 Euro und für den 24-Stunden-Service monatlich rund 290 Euro anfallen. Die Gemeinderäte sprachen sich grundsätzlich für die Einführung einer Bürger-App aus, die aber nicht das Gemeindeblatt ersetzen solle.

Zur Verkehrsbelastung teilte Schneider mit, dass bei der einwöchigen Geschwindigkeitsmessung der Verkehrsüberwachung Schwaben-Mitte im September in der Schwabstadler- und Schwabmünchner Straße erhebliche Überschreitungen der erlaubten 50 Stundenkilometer um bis zu 40 km/h festgestellt und mit Bußgeldern belegt worden seien.

In der Sitzung des Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschusses wurde das gemeindliche Einvernehmen für den Bau eines Doppelhauses in der Südstraße unter Änderung des Bebauungsplans, zur Nutzungsänderung von zwei Gewerbeflächen zu sieben Wohnungen in der Bahnhofstraße und zum Anbau an einem Haus in der Schulstraße erteilt. Für einen bereits 2017 genehmigten, aber bisher noch nicht durchgeführten Anbau einer Einliegerwohnung in der Schillerstraße wurde die Baugenehmigung um zwei Jahre verlängert. Dagegen wurde der Bau eines Carports für ein Wohnmobil wegen der direkten Angrenzung zur Südstraße abgelehnt. Der im Zuge der Baumaßnahmen beschädigte Gehwegbereich an der Schwabmünchner Straße bei der ehemaligen Gärtnerei muss auf Kosten des Bauherrn erneuert werden. Zudem muss er einen der drei gemeindlichen Stellplätze ablösen, um die erforderliche Anzahl an Stellplätzen für die Wohnanlage zu erreichen.

Die nächste Sitzung des Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss findet als Ortsbegehung am Samstag, 5. März, statt.