Klosterlechfeld

vor 18 Min.

Klosterlechfelder begibt sich auf musikalischen Roadtrip durch die USA

Musiker Johannes Scholz alias John Gibson aus Klosterlechfeld will seine Songs in den USA spielen.

Plus Der junge Musiker Johannes Scholz aus Klosterlechfeld will seine eigenen Songs an berühmten Plätzen spielen. Mit dabei hat er nicht nur seine Gitarre.

Von Maximilian Czysz

Musik und besondere Orte zusammenbringen will Johannes Scholz aus Klosterlechfeld. Der 25-jährige Musiker, der weltweit Fans unter dem Künstlernamen John Gibson hat, will im April zu einer dreiwöchigen Reise in die USA aufbrechen.

