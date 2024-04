Bastelspaß beim Schnuppertag des Gartenbauvereins Königsbrunn

Samenkugeln, Blumentöpfe und Insektenhotels konnten sechs bis 14-Jährige beim Schnuppertag in Königsbrunn basteln.

"Komm zu unserem Schnuppertag", dieser Einladung des Vereins für Gartenbau und Landespflege Königsbrunn folgen allein in der ersten Stunde um die 50 Kinder. Während sich die Eltern bei Sonnenschein informieren, haben ihre Sprösslinge gleich bei Station Nummer eins ihre erste Bewährungsprobe zu bestehen. "Sozusagen ein Eignungstest", wie Betreuerin Petra Zeininger-Benning sagt. "Wer sich hier die Hände schon nicht schmutzig machen will, braucht eigentlich gar nicht weitermachen". Die beiden Söhne von Ha Vuong bestehen den Eignungstest mit Bravour. Sie mischen Erde, Tonerde und Blumensamen zusammen, ein bisschen Wasser dazu und dann wird der Mix wie ein Kuchenteig geknetet und zu kleinen Kugeln geformt.

Als sie damit fertig sind, gehen sie weiter zu Station zwei. Hier werden mit bereits angesäten Pflanzen Blumentöpfe hergestellt, die die Kinder mit nach Hause nehmen können. Betreuerin Tanja Wüst erklärt dazu: "In der neu gegründeten Jugendgruppe wurden für den Schnuppertag zahlreiche, inzwischen bereits sprießende Blümchen angesät". Während ihre Buben Zeitungspapier benutzen, um ihre Töpfe zu vervollständigen, meint Ha Vuong: "Das ist eine ganz tolle Aktion, die meisten Kinder lernen gerne zusammen, sowie von anderen Kindern, wie etwas geht. Die Jungs sind viel länger bei der Sache und auch viel konzentrierter als daheim im Garten. Da wollen sie nach 20 Minuten gleich wieder an ihr Tablet".

Ein Insektenhotel aus recyceltem Material

Die dritte Station betreut die Erzieherin Bianca Braselmann. Jonas und Felix basteln mit ihrer Mama ein Insektenhotel. Als Vorlage dient eine Riesenbiene. Es werden viele recycelte Materialien genutzt: Der Körper der Riesenbiene war eine Plastikflasche, das Innenleben eine Strohmatte, wie man sie am Strand benutzt. Die Augen bestehen aus Flaschendeckeln. Der Fantasie sind dabei fast keine Grenzen gesetzt. "Es muss auch keine Biene sein, die Kinder können auswählen, was sie basteln wollen", sagt Braselmann.

Foto: Gartenbauverein Königsbrunn

So viele Anregungen machen hungrig und durstig. Im Vereinsraum gibt es Kaffee und Kuchen sowie Getränke und Wiener mit Semmeln. "Ein rundum gelungener Vormittag", freut sich Wilhelm Terhaag, Vorsitzender des Gartenbauvereins. Ziel sei es, interessierten Kindern und Jugendlichen das "Garteln" nahezubringen, in Form von gemeinsamen Erlebnissen in der Natur mit Spiel und Spaß. Jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat finden im Obst- und Gartenbauzentrum, Egerländerstraße 2, in Königsbrunn Aktionen für sechs bis 14-Jährige statt. (AZ)