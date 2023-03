Königsbrunn

vor 33 Min.

Baustellen prägen Königsbrunn auch in naher Zukunft

Das Gelände der ehemaligen Königstherme soll ab 2026 umgestaltet werden. In diesem Jahr könnte der Abriss des Altbestands kommen.

Plus Der Königsbrunner Stadtrat hat das Budget für 2023 verabschiedet. Zahlreiche Baustellen werden weitergeführt und der Schuldenstand erhöht sich auf 65 Millionen Euro.

Von Adrian Bauer Artikel anhören Shape

62 Millionen Euro Schulden hat die Stadt Königsbrunn in den vergangenen Jahren angehäuft. Das Geld fließt in zahlreiche Großbaustellen im Stadtgebiet und soll die Infrastruktur zukunftsfähig aufstellen. Auch 2023 geht das große Bauen weiter. Im Haushalt sind dafür etwa 3,5 Millionen Euro neue Kredite vorgesehen. Der Stadtrat nahm den Haushalt mit 18:9 Stimmen an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen