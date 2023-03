Das sind die Höhepunkte im Königsbrunner Kulturprogramm

Das Kulturbüro Königsbrunn hat sein neues Programm vorgestellt. Eine Auswahl der Veranstaltungen von April bis Juni.

Unter dem Motto " Königsbrunn – immer im Wandel. Kultur mittendrin" steht das Veranstaltungsjahr des Königsbrunner Kulturbüros. In den Monaten April, Mai und Juni ist das Programm breit gefächert – von einer Reise nach Italien oder zum jüdischen Familienalltag über eine ganz besondere Lesung bis hin zu den Königsbrunner Umwelttagen. Auch der Wandel spielt dabei eine Rolle – passend zur Umgestaltung der Stadtmitte, die mit dem neuen Gesicht in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße in vollem Gange ist. Für manche Veranstaltung müssen Interessierte schnell sein, um noch Karten zu ergattern.

Rotwein, Pasta und ein Kriminalfall: Die Königsbrunner Autorin Gudrun Grägel begibt sich mit ihrer Protagonistin nach Bardolino am Gardasee, um dort als Undercover-Detektivin einen kniffligen Fall zu lösen. Die Autorin liest am Mittwoch, 5. April, zum ersten Mal aus dem neuesten Werk ihrer kulinarischen Krimireihe, "Bardolino criminale". Eine weitere Autorenlesung im Rahmen des Bücherfrühlings führt am Mittwoch, 19. April, die Zuhörer in die Lebenswelt einer Jüdin, die zwischen den Kulturen zu Hause ist. Barbara Bisicky-Ehrlich erzählt auf eine leichte und unterhaltsame Art und Weise in "Der Rabbiner ohne Schuh" vom jüdischen Familienalltag in Deutschland. Das Buch will aber auch festgefahrene Vorurteile lösen. Die Lesungen finden jeweils um 19 Uhr in der Stadtbücherei Königsbrunn statt.

Alle, die noch Karten für die Verleihung des nächsten Kultur- und Anerkennungspreises wollen, sollten jetzt schnell sein, rät Kulturbüroleiterin Rebecca Ribarek. Die Veranstaltung findet am Freitag, 21. April, um 19 Uhr im Gemeindesaal St. Johannes statt. Den Kulturpreis im Bereich Musik verleiht die Stadt Königsbrunn diesmal an den Dirigenten Wolfgang Reß. "Der Anerkennungspreis zum Kulturpreis geht an den Verein Klik – Kultur lebt in Königsbrunn – für seine ehrenamtlichen Leistungen für ein vielfältiges Kulturleben in der Stadt", sagt Ribarek. Karten sind im Kulturbüro erhältlich.

Den ganzen Sommer lang: Königsbrunner Lesepark im Mercateum

Eine Dauerveranstaltung ist der Königsbrunner Lesepark in der Gartenanlage rund um das Mercateum. Die Stadtbücherei bestückt die dortige gelbe Telefonzelle wieder mit abwechslungsreichem Lesestoff, in dem geschmökert werden kann. Natürlich können auch Bücher getauscht und mitgenommen werden. "Der Lesepark startet am 26. April um 16 Uhr und geht dann den ganzen Sommer bis September", sagt Stadtbücherei-Leiterin Hildegard Häfele. Sie freut sich auch auf Mittwoch, 3. Mai, wenn der Augsburger Buchhändler Kurt Idrizovic um 19 Uhr nach Königsbrunn kommt und seine aktuellen Lesetipps mitbringt. "Diese Veranstaltung in der Stadtbücherei ist immer voll", weiß Rebecca Ribarek. "Es macht einfach Spaß. Kurt Idrizovic motiviert zum Lesen, er kann aber auch mal ein Buch zerreißen." Außerdem gibt es an diesem Abend ein Literaturquiz mit vielen Buchpreisen.

Der Buchhändler Kurt Idrizovic kommt am 3. Mai mit seinen Lesetipps nach Königsbrunn. Foto: Silvio Wyszengrad

Dieser Abend liegt auch Marion Kehlenbach, der Leiterin des Königsbrunner Literaturkreises (nächstes Treffen am Donnerstag, 27. April) am Herzen: der Besuch von Clara Geenen am Mittwoch, 10. Mai. Die Königsbrunnerin lebt mit einer Behinderung und besucht die Fritz-Felsenstein-Schule. "Sie ist eine außergewöhnliche junge Frau", schwärmt Kehlenbach. Da sie für ihr Leben gerne malt, hat sie ein Bilderbuch mit zugehörigen Texten verfasst, das "Anders normal" heißt und aus ihrem Inneren spricht. Clara Geenen stellt ab 19 Uhr ihr Buch in der Stadtbücherei vor, diese besondere Lesung wird von der Band Tim & More musikalisch umrahmt. Alle Infos zu den Lesungen gibt es in der Stadtbücherei.

Im Juni finden die Königsbrunner Umwelttage 2023 statt

Fast einen ganzen Monat lang steht die Stadt im Zeichen der Umwelt: Vom 5. bis 28. Juni finden die Königsbrunner Umwelttage 2023 mit mehreren Veranstaltungen statt. Alwin Jung ist begeistert: "Wir vom Umweltkompetenzteam freuen uns, zum ersten Mal dabei zu sein, und zwar mit dem Thema Artenschutz." Am Tag der Umwelt am Montag, 5. Juni, finden in Königsbrunn verschiedene Aktionen zu dem Thema statt, organisiert durch das Umweltkompetenzteam in Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro. An diesem Tag wird außerdem der mit Recycling-Materialien gestaltete Kinderspielplatz in der Hochstiftstraße vom Betriebshof eröffnet.

Anlässlich der Königsbrunner Umwelttage gibt es auch eine Fotoausstellung im Bürgerservicezentrum, die mit einer Vernissage am Mittwoch, 7. Juni, um 19 Uhr mit Musik und einem Umtrunk eröffnet wird. Die Ausstellung unter dem Titel "Tatort Garten – Ödnis der Oase" läuft bis zum 28. Juni. Einen Vortrag zum Thema "Vielfalt im Garten und der Stadt" hält am Donnerstag, 15. Juni, Markus Gastl. Im Infopavillon 955 thematisiert er ab 19 Uhr Natur- und Schottergärten und gibt vor allem praktische Tipps, wie man selbst zur Artenvielfalt beitragen kann.

Passend zum Jahresmotto der Stadt Königsbrunn wird der Königsbrunner Künstlerkreis (KKK) seine Jahresausstellung unter dem Titel "Kulturwandel" gestalten. Die Bilder setzen sich unter anderem mit dem jetzt wieder möglichen, zwanglosen Miteinander auseinander. Die Vernissage zur Jahresausstellung findet am Montag, 19. Juni, im Rahmen der Kulturellen Gautscheröffnung ab 19 Uhr im Kunstkarree im Rathausfoyer statt. Der offizielle Start der Königsbrunner Gautsch ist am 23. Juni – das Volksfest geht bis 2. Juli.