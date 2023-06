Der Zufall entlarvt einen Fahrer ohne Führerschein

Wegen einer Panne rief der Mann den ADAC, doch zufällig fährt die Polizei vorbei und erkennt den Königsbrunner.

Das ist richtig dumm gelaufen: Ein 56 Jahre alter Mann aus Königsbrunn hatte am Freitag in der Wertachstraße nahe dem Friedhof in Königsbrunn eine Autopanne und rief den ADAC. Doch eine Streife der Polizeiinspektion Bobingen kam zufällig des Weges und hielt an. Den Beamten war der Fahrer des Pannenfahrzeuges bekannt. Dieser hatte Ende März seinen Führerschein für drei Monate bei der Polizei aufgrund eines von der Bußgeldstelle verhängten Fahrverbotes abgegeben. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens trotz Fahrverbotes. (AZ)