Ein selbstbestimmtes Leben trotz körperlicher Behinderung?

Plus Vor zehn Jahren wurde "Passt!" als Ableger vom Königsbrunner Fritz-Felsenstein-Haus ins Leben gerufen. Damit erhalten Menschen mit Behinderung zu Hause Betreuung.

Ein älterer Mann ist durch einen Unfall querschnittsgelähmt und benötigt Assistenz, ein junger Mann sucht Arbeit und erhält durch Zufall die Stelle. Die beiden raufen sich zusammen und werden Freunde – ziemlich beste Freunde. So heißt der bekannte Film – und so beschreibt auch Fritz-Felsenstein-Haus-Leiter Gregor Beck das Konzept von "Passt!", einem Königsbrunner Assistenz- und Pflegedienst für Menschen, die mit einer Körperbehinderung selbstbestimmt in der eigenen Wohnung leben möchten. Dort werden sie von Assistenten begleitet - von wenigen Stunden in der Woche bis zu rund um die Uhr, je nach Bedarf.

Das Programm ist eine gemeinnützige Tochtergesellschaft des Königsbrunner Fritz-Felsenstein-Hauses, in dem es mehrere Wohngruppen gibt. 2013 wurde es ins Leben gerufen. Die Anfangsidee hatten Beck und Johannes Schwegler, der 2010 ins Haus kam. "Als er da war, haben wir gesagt, dass wir unbedingt was Ambulantes machen müssen“, sagt Beck. Die ambulante Betreuung von Menschen mit Mehrfachbehinderung sei jedoch ein schwieriges Thema, da der Betreuungsaufwand oft sehr hoch sei – und damit auch die Kosten: „Ambulantes Wohnen ist um einiges teurer als stationäres Wohnen.“ Zudem müsse man eine Anerkennung als Pflegedienst bekommen, um die sogenannten "Klienten" ambulant zu versorgen, erklärt Beck. „Aber: Bei uns dient Pflege der Teilhabe, Pflege ermöglicht Aktivität.“

Die Zusammenführung von Pflege und Selbstbestimmung ist schwierig

In Ulm fanden sie ein vergleichbares Modell. „Das hat uns inspiriert. Und wir wollten es dann auf unsere Weise machen.“ Vom rechtlichen Weg zur Anerkennung als Pflegedienst wussten Schwegler und Beck aber recht wenig. Schwegler kannte Heike Krause, die damals einen Pflegedienst mit Kinder- und Intensivpflege leitete. „Ich hab dann gefragt, ob sie Interesse an der Pflegedienstleitung hat. Sie hatte eigentlich kein Interesse", sagt Schwegler und lacht.

Aber sie sagte schließlich doch zu - und fand in "Passt!" ihre Berufung. Die gelernte Kinderkrankenschwester wechselte die Arbeitsstelle und begann, ein Konzept für den Pflegedienst zu erstellen. Schwierig war am Anfang das Zusammenführen von Pflege und Selbstbestimmung. „Da habe ich auch wirklich viel lernen dürfen“, sagt Krause. „Das waren am Anfang schon auch große Diskussionen, bei denen Herr Beck meinte, das muss alles viel freier und selbstbestimmter sein, und ich meinte, als Pflegedienst haben wir einfach auch einen Versorgungsauftrag und Pflichten.“ Aber sie schafften es, schrieben in das Konzept, dass die Pflege der Teilhabe diene. Im April 2013 hatten sie die Zulassung und starteten mit sechs Klienten.

Heute sind es 30. Die Klienten sind zwischen 18 und knapp 70 Jahre alt und leben in Augsburg, Königsbrunn und im Umland bis nach Landsberg. Teilweise haben sie davor stationär gewohnt. Ihre Behinderung sieht ganz unterschiedlich aus. „Wir haben zwei verschiedene Formen von Klienten“, erklärt Krause. „Wir haben Menschen mit erworbenen Behinderungen, etwa durch Muskelerkrankungen oder Querschnittslähmungen. Das sind Menschen, die völlig bewusst sind. Und dann haben wir die Menschen, die eine Körperbehinderung haben. Von denen haben sehr viele auch eine kognitive Einschränkung.“ Rollstuhlgerechte Wohnungen brauchen sie, ein Beratungsteam hilft bei der Suche und auch bei der Erwirkung der notwendigen Bescheide. Auch Hilfestellung bei verschiedenen Fragen und Aufgaben im eigenständigen Leben werden geboten.

Eine Ausbildung zur Assistenz ist nicht notwendig

Die mittlerweile 185 Assistenten sind ebenfalls sehr bunt gemischt, teilweise ganz jung, viele auch kurz vor der Rente oder in ihrer Rente. Sie sind in mehreren Teams organsiert. Schichten dauern zwischen drei und zwölf Stunden, meistens acht. Zulauf von Mitarbeitenden gibt es genug. „Da hat uns 'Ziemlich beste Freunde' einen richtigen Boom beschert“, erkennt Beck. Auch, dass man als ungelernte Assistenz einsteigen könne und nach Tarif bezahlt würde, sei für viele attraktiv. „Wir bieten viele Möglichkeiten, als Quereinsteiger zu kommen“, sagt Beck.

Für Krause war die Assistenz eine neue Erfahrung. Am Anfang habe sie selbst Dienste gemacht, um ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Menschen dafür gebraucht würden. „Da war ich oft erstaunt, was Menschen mit schwerer körperlicher Behinderung alles selbst können. Wie die sich teilweise angezogen haben und aus dem Bett gestiegen sind, da war ich völlig verblüfft.“ Es bedeute aber auch für die Pflegekraft, sich im Hintergrund zu halten: „Ich stehe da teilweise mit weißen Knöcheln, verschränke die Hände und lasse die Menschen selbst machen. Wir machen den Assistenten auch immer wieder klar, dass wir den Klienten etwas wegnehmen, wenn wir ihnen helfen. Dass wir sie dadurch wieder unselbstständig machen. Teilweise haben die 20 Jahre lang gelernt, sich selbst ein Brot zu schmieren, und wenn wir das vier Wochen für sie machen, ist es rum.“

Diese Zurückhaltung sei auch dann gefragt, wenn manche Klienten nicht duschen wollen oder ihre Wohnung nicht aufräumen, wenn sie durch unausgewogene Ernährung zunehmen oder Ähnliches. „Da muss man immer wieder ausloten, wie weit die Selbstbestimmung geht“, sagt Krause. „Selbstbestimmter als bei uns geht es nicht, bei uns darf man sogar verwahrlosen“, sagt Beck dazu. Er betont vor allem die Freiheit der Klienten, die beim stationären Wohnen, bei dem alles durchorganisiert sei, nicht gegeben sei. „Wenn in den WGs um 22 Uhr das Licht ausgeht, geht unser Klient von "Passt!" noch ein Bier trinken.“

Passt zeigt: Menschen mit hohem Hilfebedarf können ambulant wohnen

Die Grenzen seien jedoch klar definiert. „Die Selbstbestimmung der Klienten hört da auf, wo sie in meine eintritt“, sagt Krause. Auch Selbst- und Fremdgefährdung sei eine rote Linie. „Es geht überhaupt nicht, dass Klienten sich selbst gefährden.“ Dementsprechend seien Menschen mit gewissen psychischen Erkrankungen nicht für "Passt!" geeignet. Wichtig sei außerdem, dass die Klienten "regiefähig" seien: „Dass sie wissen, wie wollen sie leben, was brauchen sie.“ Bei der Zusammenarbeit müsse zudem die Chemie zwischen Assistent und Klient stimmen. Und es dürfe sich nicht zu sehr einfahren. „Unsere Assistenten sind verlängerte Arme und Beine aber nicht der Kopf“, sagt Krause. Das sei auch wichtig, weil es viel Wechsel gebe. Die Größe von "Passt!" habe sich aber mittlerweile stabilisiert, nachdem das Wachstum am Anfang rasant gewesen sei. „Das war ein harter Ritt in den ersten Jahren, weil wir so schnell auch an Mitarbeitenden gewachsen sind“, sagt Beck. Heute sind die Gründer von "Passt!" sehr zufrieden mit der Entwicklung. „Wir haben gezeigt, dass auch Menschen mit hohem Hilfebedarf ambulant wohnen können“, sagt Beck.

Interessenten für eine Versorgung oder eine Arbeit in der Assistenz können sich unter der Nummer 08231/6004-510 melden, mehr Informationen gibt es auf der Homepage.