Eine Friedenspreisträgerin aus Palästina zu Gast in Königsbrunn

Viele Menschen wollten in Königsbrunn Sumaya Farhat-Naser sehen. Das Gemeindezentrum war gut gefüllt. Was die Friedensvermittlerin zum Nahost-Konflikt sagt.

Im Leben ist vieles eine Frage des Standpunkts. Für die Palästinenserin Sumaya Farhat-Naser steht fest: Der Angriff der Terror-Organisation Hamas auf Israel am 7. Oktober hatte eine lange Vorgeschichte. Auf Einladung des Weltladens in Königsbrunn erläuterte die Trägerin des Augsburger Friedenspreises ihre Sicht auf den Nahost-Konflikt. Bevor Veranstalterin Gerlinde Ostermeier den Gast begrüßen konnte, mussten erst deutlich mehr Stühle im Saal des evangelischen Gemeindezentrums St. Johannes verteilt werden. „Mich interessiert sie, weil sie die Dinge direkt vor Ort erlebt“, sagte etwa Andrea Brieger. Die Sekretärin aus Hochzoll verbrachte den Abend im Gemeindezentrum, um „eine außergewöhnliche Frau aus einem anderen Kulturkreis erstmals kennenzulernen.“

Farhat-Naser ist kein Neuling in Königsbrunn. Bereits zum fünften Mal sprach die energische 75-Jährige hier über das Elend der Völker, die seit Jahrzehnten widerwillig zusammenleben. Im Gemeindesaal wurde sie als „Brückenbauerin“ vorgestellt. Sie setzt sich für eine friedliche Lösung in ihrer krisengeschüttelten Region ein. Diese Rolle, wie auch ihr heutiger sozialer Status, waren Farhat-Naser, die aus der Nähe von Jerusalem kommt, nicht in die Wiege gelegt. Als Kind habe es für sie und die acht Geschwister oft nur ein paar Eier zu essen gegeben. Trotzdem sei es eine glückliche Zeit gewesen, meint die Christin, für die alle Bekenntnisse gleich wertvoll sind.

Farhat-Naser spricht in Königsbrunn über ihr Volk und seine Geschichte

Sie studierte in Hamburg, promovierte in angewandter Botanik. Von 1982 bis 1997 dozierte die Mutter von drei Kindern an der Universität Bir Zait im Westjordanland. Anschließend leitete sie bis 2001 das „Jerusalem Center for Women“, welches sich zusammen mit dem israelischen Verbund „Bat Shalom“ für den Frieden engagiert. Seit Langem veranstaltet Farhat-Naser zu vielfältigen Themen „Workshops in Palästina, auch mit deutschen Frauen, die als Erste zum Austausch herkamen.“ Es gibt PC-Kurse oder Unterricht in Handarbeit oder Gemüseanbau. Farhat-Naser hilft außerdem in Flüchtlingslagern. Über ihre persönlichen wie politischen Erfahrungen hat sie Bücher geschrieben.

Was die Geschichte ihrer Heimat angeht, steht Farhat-Nasers Ansicht felsenfest: Israel ist 1948 – ihr Geburtsjahr – „auf unserem Land“ gegründet worden. „Ganze Dörfer wurden geschlachtet und erschossen. Israels Helden sind für uns Verbrecher und umgekehrt. Man hat Palästina verteufelt.“ Seit 56 Jahren ertrage ihr Volk die Besatzungsmacht: „Es ist ein qualvolles Leben.“ Palästinensern stünden etwa täglich nur 70 Liter Wasser zur Verfügung.

Was der palästinensischen Friedensvermittlerin Hoffnung macht

Schuld sei der aggressive Zionismus, welcher darauf ziele, dass Nicht-Israelis das Land verlassen sollten. „Die Juden haben gelitten und ein Recht auf einen Staat, aber warum sollte es auf unsere Kosten sein?“ Palästinenser werden laut Farhat-Naser „häufig auf Verdacht inhaftiert. Die Schulen funktionieren nicht. Wege werden fast den ganzen Tag über für uns gesperrt. Die Regierung ist sehr korrupt.“

Aus ihrer Arbeit in den Friedenszentren schöpft die 75-Jährige Hoffnung. Es müsse möglich sein, den Kreislauf der Gewalt zu unterbrechen. In ihrem 25 Kilometer von Jerusalem entfernten Dorf lebten beispielsweise Orthodoxe, Katholiken oder evangelische Christen friedlich zusammen. Dann wird ihr Tonfall wieder kämpferisch: „Wir sind gegen die Ideologien, dass Gott angeblich gewollt hat, dass die Juden gesegnet sind und die Moslem verdammt.“ Um ihre trotz allem Zorn friedliche Botschaft zu unterstützen, pflanzen sie und ihr Mann zahlreiche Bäume im Land ihrer Vorfahren. Zusammen mit seinen acht Enkeln lässt das Paar in ihrem Weinberg Drachen steigen – Zeichen der Hoffnung auf das Ende der Gewalt.