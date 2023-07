Emotionaler Abschluss beim Landkreis-Schreibwettbewerb

Kinder und Jugendliche haben in Königsbrunn ihre Geschichten zum Thema "Der Traum" vorgelesen. Rund 300 Texte haben es in das gleichnamige Lesebuch geschafft.

"Ich habe geträumt zu sein wie alle anderen Kinder, dass ich ganz gesund bin und ohne Schiene laufen kann, als hätte ich nie einen Schlaganfall gehabt." Als Valeria Daschmann, die die erste Klasse der Grundschule Gessertshausen besucht, nach diesen Worten mit Hilfe die Bühne verlässt, ist das sonst äußerst gut gelaunte Publikum in der Dreifachturnhalle des Gymnasiums Königsbrunn ganz kurz still. Manche sind von ihrer Geschichte so gerührt, dass Tränen fließen.

Moderator Kilian Hein unterhielt das Publikum auch mit Zaubertricks. Foto: Julia Pietsch, Landratsamt

Valerias Traum ist Teil eines Projektes des Landkreises Augsburgs. Ein Schreibwettbewerb, an dessen Ende die Herausgabe eines Buches mit selbstgeschriebenen Texten von Kindern und Jugendlichen steht. Teilnahmevoraussetzung war, dass sie eine Schule im Landkreis besuchen. Wie die Erstklässlerin lesen zehn andere junge Autoren bei der Abschlussveranstaltung ihre Texte zum diesjährigen Thema "Der Traum" vor. Die Schülerinnen und Schüler haben sich positive, berührende und auch kritische Gedanken gemacht und diese aufgeschrieben. Sie regen vor allem auch die Erwachsenen zum Nachdenken an.

Die Texte der Schüler stimmen nachdenklich

Viertklässlerin Lia-Marie Schiemann nimmt das Publikum mit auf eine Reise ins Weltall - ihr Traum ist es, eine Astronautin zu sein. Beim Blick von oben auf die Erde macht sie sich aber Sorgen. "Der blaue Planet sieht ziemlich zerbrechlich und empfindlich aus. Die Atmosphäre wirkt wie eine hauchdünne Schutzhülle. An manchen Stellen ist sie sehr dünn. Ich mache mir Sorgen um die Erde. Was passiert, wenn die Schicht zu dünn wird?", liest die Schülerin der Grundschule Neusäß am Eichenwald vor und fügt hinzu: "Wir müssen unsere Erde schützen. Jeder von uns muss auf sie Acht geben."

Mit "Aufwärmübungen" von Moderator Kilian Hein wurde dem ohnehin bestens gelaunten jungen Publikum eingeheizt. Foto: Jana Korczikowski

Der wohl größte Applaus mit lautstarken Zurufen gehört Tanja Laccone. Die Siebtklässlerin des Königsbrunner Gymnasiums liest nämlich nicht nur ihren Text "Ein anderer Traum" vor, der von einer fiktiven Person handelt, die sie "den Kämpfer" nennt. Sie ist auch die Sängerin der Schulbigband, die unter Leitung von Petra Stahl ihr Können zeigt. Es gibt auch Texte in Gedichtform zu hören, zum Beispiel "Veränderte Träume" von Leonie und Lilly Knoll aus der siebten Klasse des Justus-von-Liebig Gymnasiums in Neusäß.

Tanja Laccone performte auf der Bühne als Sängerin der Königsbrunner Gymnasiums-Bigband den Song "From a Distance". Foto: Julia Pietsch, Landratsamt

Isabell Mayrs Traum für die Zukunft ist ein Haus am Meer, in dem die Zehntklässlerin des Beruflichen Schulzentrums Neusäß mit ihrer eigenen Familie wohnt. Eines haben die Texte der jungen Autoren gemeinsam: Sie geben Mut, an die eigenen Träume zu glauben - denn zu träumen ist nichts Schlechtes. Für die Unterhaltung der Schülerinnen und Schülern aus dem ganzen Landkreis sorgt Moderator und Zauberkünstler Kilian Hein.

Motto für nächsten Schreibwettbewerb ist bekannt

Rund 300 Texte von insgesamt 670 Einsendungen hat die 24-köpfige Jury, die hauptsächlich aus Lehrerinnen und Lehrern an Landkreisschulen besteht, ausgewählt. Für alle, deren Einsendungen es nicht ins Lesebuch geschafft haben, hat die stellvertretende Landrätin Sabine Grünwald ein Trostpflaster: "Nächstes Jahr wird es wieder einen Schreibwettbewerb geben. Und dann lautet das Motte Zeitsprung", verrät sie. Das Lesebuch "Der Traum" mit etwa 300 Texten und Kurzgeschichten ist im Augsburger Wißner-Verlag erschienen. Dort ist das 280-seitige Buch ab sofort für fünf Euro erhältlich.