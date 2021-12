In Königsbrunn entstehen neue Angebote für Geflüchtete

Hilfe für Geflüchtete kommt in Königsbrunn vor allem vom Helferkreis Asyl. Vonseiten der Stadt gibt es nun Ideen, wie man den Freiwilligen unter die Arme greifen kann.

Seit 2015 der große Zuzug von Geflüchteten begann, engagieren sich in Königsbrunn zahlreiche Freiwillige und unterstützen die Menschen beim Versuch in Deutschland anzukommen. Der Kreis von anfangs mehr als Hundert Helfern ist in den vergangenen Jahren auf einen weiterhin sehr aktiven, aber zahlenmäßig kleinen harten Kern zusammengeschrumpft. Weil Integrationsarbeit aber weiter ein wichtiges Thema bleibt, möchten die zuständige Referentin des Stadtrats, Andrea Collisi, und Ramona Markmiller als Leiterin des Mehrgenerationenhauses den Helfern und den Geflüchteten unter die Arme greifen.

Beide möchten neue Aktivitäten auf den Weg bringen und weitere ehrenamtliche Helfer anwerben, die sich bei dem Thema engagieren möchten. Unter anderem möchten sie gerne ein "interkulturelles Café" auf den Weg bringen, bei dem sich Einheimische und Migranten treffen und kennenlernen können, bei dem Sprachtandems gebildet und Themenabende abgehalten werden können. Je nach Corona-Lage würden Andrea Collisi und Ramona Markmiller damit am liebsten bereits im Januar loslegen und auch weitere Ideen konkretisieren. Allerdings sei hier Corona ein großer Hemmschuh, sagt Collisi. Wichtig ist beiden, dass die Initiative nicht als Konkurrenz zu den bestehenden Hilfsangeboten zu sehen ist.

Initiative baut auf Erfahrungen des Helferkreises Asyl auf

Ziel ist es, von städtischer Seite den Helferkreis zu unterstützen und aufbauend auf der Erfahrung der Mitglieder neue Impulse zu setzen, sagt Collisi, die sich selbst seit Jahren für Geflüchtete einsetzt. Dass die Zahl der Freiwilligen im Lauf der Jahre zurückgehe, sei normal: "Am Anfang gibt es eine große Hilfsbereitschaft, doch mit der Zeit gibt es Ermüdungserscheinungen." Denn wenn ein Schützling in Deutschland angekommen sei, fange man mit der nächsten Person wieder von vorne an. Zudem haben sich viele Abläufe eingespielt, weil sich Behörden und Ärzte auf die Arbeit mit den Geflüchteten eingestellt haben. Aufgaben für Ehrenamtler wie die Begleitung zu Arztterminen sind daher einfach nicht mehr notwendig. Und schließlich seien viele Helfer durch die Pandemie abgesprungen, weil sie nicht mehr in die Unterkünfte durften oder zu Hause bei der Betreuung von Angehörigen gebraucht wurden.

Der Bedarf für Integrationsarbeit sei aber weiterhin enorm. Derzeit leben 287 Menschen in den Asylunterkünften in Königsbrunn. Hinzu kommen viele Menschen, die Wohnungen gefunden haben und im Arbeitsleben stehen. Um die Bedürfnisse aller Gruppen zu kennen, haben Collisi und Markmiller einzelne Gesprächsrunden organisiert. Zunächst gab es einen Kreis mit den hauptamtlichen Helfern und Vertreterinnen und Vertretern von Behörden, danach mit den Mitgliedern des Helferkreises und vor Weihnachten soll es noch ein Treffen mit Geflüchteten geben.

Café soll ein Treffpunkt für alle Menschen werden

Als nächsten Schritt möchte man ein gemeinsames Treffen organisieren und die Ideen zusammenbringen, welche Angebote geschaffen werden sollen. Man setze nicht bei den Themen der Jahre 2016/17 an, sondern bei den Aufgaben von heute. Für neue Ehrenamtliche böten sich so viele Betätigungsfelder, sei es bei der intensiven Betreuung von Geflüchteten oder bei der Umsetzung von Projekten, die letztlich allen Menschen in der Stadt zugute kommen. Das interkulturelle Café soll in jedem Fall geschaffen werden, auch um Menschen untereinander zu vernetzen, sagt Ramona Markmiller: "Das Café wäre ein guter Anlaufpunkt für Menschen, die Hilfe brauchen und Personen, die helfen wollen. Daraus kann auch viel wachsen." Diese Vernetzung sei auch ein Grundgedanke der Mehrgenerationenhäuser.

Lesen Sie dazu auch

Bürgermeister Franz Feigl freut sich über die neue Initiative: "Königsbrunn ist ein Ort, an dem es immer viel Zuzug gab und weiterhin gibt. Diese Menschen zu integrieren, auch die deutschsprachigen, war schon immer ein wichtiges Thema." Er freue sich, dass sich Ramona Markmiller nun gemeinsam mit Andrea Collisi auf den Weg macht, die bestehenden Helfer zu stärken. Alle drei wünschen sich, dass es auch unter den Menschen mit Migrationsgeschichte, die schon länger in Königsbrunn leben, weitere Unterstützer gibt.

Wer Interesse hat, sich für das Thema Integration zu engagieren, kann sich beim Mehrgenerationenhaus melden unter Telefon 08231/6058680 oder per E-Mail an info@mgh-koenigsbrunn.de oder bei Andrea Collisi unter 0160/8736711.