Königsbrunn

vor 48 Min.

In Königsbrunn trifft Golfsport auf Lechfeld-Geschichte

Plus Eine Turnierserie über fünf Jahre hinweg hat für sich schon mächtige Ausmaße. Beim Golfclub Lechfeld kommen noch besondere historische Verbindungen dazu.

Von Marco Keitel Artikel anhören Shape

Der Legende nach kam die Heilige Lanze im Jahr 955 in der Schlacht auf dem Lechfeld zum Einsatz, bei der Otto der Große die einfallenden Ungarn endgültig besiegte. Beim Golfclub Lechfeld in Königsbrunn dauert der Weg zur Lanze fünf Jahre und 25 Turniere lang.

Eine Verbindung zwischen Golf und Historie gibt es in Königsbrunn schon lange. Seit mehr als drei Jahrzehnten findet das Turnier "Schlacht auf dem Lechfeld 955" statt. Initiator Dieter H. Bless hob die Symbiose aus Golf und Geschichte mit einer fünfjährigen Turnierserie auf eine neue Stufe. Viele Teile tragen lateinische Namen. Vergangenes Jahr startete die aktuelle Serie mit dem Turnier "Centurio Longinus", benannt nach dem Märtyrer, der unter Pontius Pilatus diente und mit seiner Einheit laut kirchlicher Überlieferung auf Golgatha vor dem Kreuz Jesu Wache stand. Heuer ging es mit Turnier zwei von fünf weiter. Passend zum Jubiläum (1100 Jahre Bischofsweihe und 1050. Todestag des heiligen Bischofs) benannt nach dem Ulrichskreuz. Dieter H. Bless sagt: "Diese Serie ist einzigartig in Deutschland." Vielleicht sei sie das sogar in Europa. Er will Geschichte lebendig machen.

