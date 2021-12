Königsbrunn

17:35 Uhr

Linie 3: Hier sehen Königsbrunner noch Verbesserungsbedarf

Der Start der Straßenbahn-Linie 3 in Königsbrunn lief gut. Es gibt aber Forderungen nach strengeren Tempolimits an den Übergängen bei Maria unterm Kreuz.

Plus Die Stadtwerke sind mit dem Start der Linie 3 in Königsbrunn zufrieden, auch wenn Kleinigkeiten nachjustiert werden müssen. Vor Ort macht eine Ampel Eltern Sorgen.

Von Adrian Bauer

So volle Bahnen im Normalbetrieb wären ein Traum für die Macher der Linie 3: Ab Sonntagmittag probierten sehr viele Menschen die verlängerte Straßenbahn-Strecke nach Königsbrunn aus. Mehrere Tausend seien es in jedem Fall gewesen, die das kostenlose Angebot angenommen haben, sagte Stadtwerke-Sprecher Jürgen Fergg. Eine genauere Auswertung gebe es nicht. Auch technisch lief der Start nach Wunsch der Stadtwerke Augsburg. In Königsbrunn sorgen sich Eltern aber wegen einer Fußgänger-Ampel, die noch nicht läuft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen