Modelltruck Süd: Die kleine Welt findet großen Anklang

Modellbauer präsentieren erstmals die "Modelltruck Süd" in der Eisarena in Königsbrunn: Die Veranstaltung könnte in Zukunft regelmäßig stattfinden.

Die ausgefahrenen Arme zweier Bagger ragten am Wochenende vor der Königsbrunner Eisarena in die Luft. Drinnen standen ebenfalls Kräne sowie einige Windräder, allerdings in einem anderen Maßstab. Modellbauer aus ganz Europa hatten eine Miniaturwelt in den Maßstäben 1:14 bis 1:16 aufgebaut.

Rund 200 begeisterte Modellbauer aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, aus den Niederlanden und Belgien demonstrierten mithilfe großer Fernbedienungen, wie viel Spaß man bei diesem Hobby haben kann. In der Halle herrschte bei der ersten "Modelltruck Süd "reges Treiben - laut Veranstalter Roland Durner kamen dafür am Samstag und Sonntag insgesamt 2000 Menschen ins Zentrum der Stadt. "Die Veranstaltung kam bei Jung und Alt sehr gut an", sagte der 49-jährige Vorsitzende des Vereins. Noch ist nicht entschieden, ob es eine Wiederholung geben wird – beispielsweise jährlich oder auch jedes zweite Jahr.

Zu sehen gab es auch ältere Lastwagen-Modelle. Foto: Maximilian Czysz

Zu sehen gab es einiges. So stand etwa Vereinsmitglied Peter Demel auf der Fläche in der Eisarena, welche normalerweise die Eishockeyspieler befahren. Geschickt manövrierte der 67-Jährige einen Actros-Mercedes-Kipper, dessen Ladefläche für die kleinen Zuschauer mit Süßigkeiten voll beladen war. Demel fuhr den grünen Miniatur-Lastwagen über eine Rampe auf eine Anhöhe, bremste, machte eine Drehung, und es ging wieder bergab.

Der Königsbrunner Modellbauverein ist mit Begeisterung dabei

Seit zwölf Jahren ist er bereits beim Truckmodellteam – mit spürbarer Begeisterung. "Meine Frau Heidrun freut sich auch, dass ich damit eine sinnvolle Beschäftigung habe, die ganze Familie unterstützt mich", sagte er. Die Mitglieder des veranstaltenden Königsbrunner Modellbauvereins bauen alle zu Hause an ihren Fahrzeugen, so Peter Demel. Oft treffe man sich dann fürs gemeinsame Modelle-Steuern, gern nimmt das Team auch Einladungen von Schulen oder Kindergärten an.

Mannshohe Spezialkräne waren bei der Roadrunner-Veranstaltung zu sehen. Foto: Marcus Merk

Denn auch der Nachwuchs soll für das Thema eingenommen werden. Hinter der Eisarena gab Stephanie Frommberger den Kleinsten Tipps, wie sie die Mini-Autos am besten über den aufgebauten Parcours bringen. "Kinder lieben das", sagte sie, während sie dem sechsjährigen Jonas und seiner zwei Jahre älteren Schwester Malena dabei half, gelegentliche Tücken der Fahrbahn mit einer Fernsteuerung zu überwinden.

Die Geschwister waren mit ihren Eltern sowie den Großeltern Manfred und Elfriede Reigber nach Königsbrunn gekommen. Der Führerschein-Parcours "kommt bei uns immer mit", erklärte Stephanie Frommberger. Es sei für Kinder ja mindestens ebenso wichtig wie für Erwachsene, sinnvoll beschäftigt zu sein.