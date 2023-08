Nach Rückzug aus Unzufriedenheit: Müller ist wieder AWO-Vorsitzender

Vergangenes Jahr hat Otto Müller das Amt des Vorsitzenden des AWO-Ortvereins Königsbrunn niedergelegt. Warum er sich nur ein Jahr später wiederwählen ließ.

Otto Müller war ab 2011 Vorsitzender des AWO-Ortsvereins Königsbrunn, bis er 2022 aus persönlichen Gründen abtrat - er war mit dem Kurs der AWO nicht mehr einverstanden. Diese Entscheidung kam für viele überraschend. Überraschend auch, dass er sich nur ein Jahr später wieder zur Wahl stellte und dem Ortsverein nun wieder vorsteht. Wie es dazu kam.

In den elf Jahren als AWO-Chef hat der 79-Jährige, der sich nach 50 Jahren im Berufsleben - unter anderem als Gesamtbetriebsratschef bei Fujitsu-Siemens - einer neuen Aufgabe widmete, viel bewegt. Eines war ihm stets wichtig: die Mitgliedergewinnung. Durch verschiedene Angebote, die er in der Begegnungsstätte einführte, setzte Müller diese Aufgabe erfolgreich um. "Während meiner Amtszeit haben wir die Mitgliederzahl im Ortsverein Königsbrunn von 135 auf 320 gesteigert", sagt Müller. Bei der AWO geht der Trend insgesamt allerdings in eine andere Richtung, die Austrittszahlen sind alarmierend. "Das sollte doch ein Signal sein: Liebe AWO, da muss uns was einfallen."

Müller war an Entstehung der Königsbrunner AWO-Familie beteiligt

Es werde zu wenig für die Neugewinnung von Mitgliedern getan, findet Müller. Ungenutztes Potenzial stecke etwa in der Vernetzung von Haupt- und Ehrenamt, für die sich der Königsbrunner stets einsetzte. "Wer jahrelang für die AWO arbeitet und zufrieden mit seinem Arbeitgeber ist, könnte doch auch Mitglied werden." Dafür bräuchte es eine bessere Kommunikation vonseiten der AWO. In Königsbrunn habe die Zusammenarbeit von Ehrenamt und hauptamtlichen Mitarbeiten im Verein immer gut funktioniert. "Für unsere Zusammenarbeit haben wir sehr schnell Auszeichnungen und viel Aufmerksamkeit im Verband bekommen", erinnert sich Müller. So wurde etwa aus der benachbarten Kindertagesstätte Rappelkiste, der Begegnungsstätte und dem Seniorenheim eine AWO-Familie mit gemeinsamen Veranstaltungen.

Die erste große Enttäuschung innerhalb der AWO-Familie Königsbrunn für Otto Müller war, als vom Vorstand des AWO-Bezirksverbandes Schwaben beschlossen wurde, dass das Ehepaar Repenning nicht gemeinsam im Seniorenheim Königsbrunn tätig sein darf. Den Grund für diese Entscheidung kenne er bis heute nicht. Für alle Beteiligten und Betroffenen sei das nicht nachvollziehbar gewesen. "Ich verstehe nicht, dass man sich zum einen für queere oder homosexuelle Menschen stark macht - was ich natürlich unterstütze - aber zum anderen nicht duldet, dass ein Ehepaar gemeinsam in einer AWO-Einrichtung arbeiten darf. Ich habe da eine andere Vorstellung von Toleranz und Akzeptanz."

Müller war noch mit anderen Themen unzufrieden. Zum Beispiel vermisste er Aktionen auf politischer Ebene: "Das ist doch das, was einen Wohlfahrtsverband ausmacht: in der Sozialpolitik Dinge zu verändern." So entschied er sich, das Amt des Vorsitzenden niederzulegen. Im Juli 2022 wurden außerordentliche Neuwahlen für das Amt des ersten und zweiten Vorsitzenden durchgeführt. Da Müllers bisherige Stellvertreterin den Verein nicht übernehmen wollte, wurde Inge Zeiträg, die bereits zehn Jahre lang für den Ortsverein tätig war, neue Vorsitzende, und Petra Kramer ihre Stellvertreterin.

Das neu gewählte Führungsduo blieb nur ein Jahr im Amt

Otto Müller wollte auch nach dem Rückzug weiterhin AWO-Mitglied bleiben und sagte dem neuen Führungsduo seine Unterstützung zu. "Ich habe Inge gesagt, du kannst auf mich zählen." Als Petra Kramer dann wegen Krankheit relativ schnell ausschied, war Inge Zeiträg alleine in der Führung, erläutert er. "Ich habe viel Engagement und Herzblut für den Ortsverein aufgebracht. Deshalb ist es mir wichtig, dass er eine Chance für die Zukunft hat. Das war ein Grund, warum ich mich nochmals zur Wahl gestellt habe." Bei den turnusmäßigen Wahlen vor einigen Wochen wurde Müller schließlich wieder zum Vorsitzenden gewählt. Seine Stellvertreterin ist Beate Kraft. Für viele Mitglieder sei das klasse gewesen. "Jetzt hab ich ein Jahr lang rumgemault, wenn ich was ändern kann, dann mach´ ich das", verspricht Müller.

Der neue AWO-Vorstand: Helmut Schuler, Norbert Högel, Monika Krumbholz, Ingeborg Zeiträg, Klaus Hüttner, Otto Müller, Beate Kraft, Karo Lindner und Brigitte Holz (von links). Foto: J. Heirich, Awo Ortsverein Königsbrunn

Der "neue alte" Vorsitzende hat entsprechend viel vor. "Ich versuche jetzt im Ortsverein wieder das zu machen, was wir bis vor Corona geschafft haben." Müller möchte neue Kurse ins Angebot aufnehmen, aktuell finden in der Begegnungsstätte etwa zwei am Tag statt. Auch Spezialthemen, zum Beispiel, wie man sich vor Betrug schützt, sollen wieder den Weg ins Programm finden. "Zum anderen haben wir draußen im Garten schon tolle Veranstaltungen gehabt, wie einen Märchenabend oder eine Nikolausfeier mit Glühweinstand." Solche Treffen sollen wieder aufleben.

Die Bildung von Betriebsräten liegt dem Königsbrunner ebenso am Herzen - das stehe sogar in den Verbandsstatuten - wie die Digitalisierung, die er im Verband vorantreiben will. Auch das Thema Pflege beschäftigt Otto Müller. "Viele fragen sich: Kann ich mir Pflege noch leisten? So etwas darf nicht sein in einem Land wie Deutschland", unterstreicht er und betont: "Ich bin zwar ein kleiner Ortsvorsitzender, aber ich bin nicht bei der AWO, damit Senioren Kaffee trinken können, sondern, damit ich in der Sozialpolitik etwas vorantreibe."